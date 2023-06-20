المجلس ينتخب النواب د.حمد المطر و د. محمد الحويلة ود. جنان بوشهري ود. عبد الهادي العجمي وحمد العليان لعضوية لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية

النائب محمد الرقيب متقدما باقتراح تعديل قانون حرمان المسيء: برًا بقسمي وإنهاء لتبعات القوانين السابقة التي قسمت أبناء الشعب الكويتي وهدرت جهود شبابه، تقدمت ومجموعة من النواب بتعديل القانون لإعطاء الفرصة للمواطنين الذين حرموا من حق الانتخاب والترشح بالمشاركة السياسية

المجلس يزكي النواب وأسامة الشاهين ومهند الساير ود. عبدالعزيز الصقعبي وعبدالكريم الكندري ومبارك الطشه وجنان بوشهري وجراح الفوزان لعضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية

المجلس يزكي النواب د. بدر الملا وعبدالله فهاد وعبد الوهاب العيسى وعبدالله الأنبعي وداود معرفي وبدر نشمي العنزي وشعيب المويزري لعضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية

مجلس الأمة يزكي النواب خالد الطمار وماجد المطيري وبدر سيار الشمري ود. محمد المهّان وخالد العتيبي لعضوية لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية

مجلس الأمة يزكي النواب حمد العبيد وبدر نشمي العنزي وأسامة الشاهين أعضاء للجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري

مراقب مجلس الأمة د. محمد الحويلة: أطالب الحكومة بالالتزام بما يحقق طموحات وتطلعات وآمال الشعب الكويتي ، واشكر الشعب الذي تفاعل واستشعر المسؤولية الوطنية

مجلس الأمة يزكي النائب د. محمد الحويلة لمنصب مراقب مجلس الأمة بعد انسحاب النائبين هاني شمس وفلاح الهاجري من الترشح للمنصب

أمين سر مجلس الأمة مبارك الطشة: نحن أمام مرحلة مفصلية من تاريخ الكويت وأمامنا مسؤولية عظيمة ، يجب على الحكومة التعاون مع المجلس لتحقيق تطلعات الشعب فنحن نمد يد التعاون بلا تهاون بتعزيز دولة القانون

مجلس الأمة يزكى النائب د.مبارك الطشه لمنصب أمين سر مجلس الأمة

النائب مرزوق الحبيني: النجاح ليس نجاحا بالمنصب وإنما النجاح بتقديم مصلحة الكويت، والزمن لن ينتظرنا لذا يجب علينا أن نذهب للمستقبل لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الكويتي الذي ينتظرها

نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير: سأبقى كما كنت سابقا شجاعا وقويا وحريصا على مصلحة الوطن، ويجب أن تسمو إرادة الأمة فوق السلطات ولا يمكن أن تسقطها أي سلطة وهذا المجلس سيحافظ على إرادة الأمة

فوز النائب محمد المطير بمنصب نائب رئيس مجلس الأمة بعد حصوله على 32 صوتا وحصول النائب مرزوق الحبيني على 14 صوتا وثلاث أوراق باطلة

المجلس ينتقل إلى بند انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة والنائبان مرزوق الحبيني ومحمد المطير يترشحان للمنصب

أحمد السعدون: يجب أن نشكر الشعب الكويتي الذي لبى النداء وحقق أفضل النتائج بانتخابات 2023، ويجب أن تكون هناك رغبة في التعاون بهذا المجلس فالشعب يستحق الإنجاز

رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون: أسجل شكري لجميع الإخوة في المجلس والأخ داود معرفي، وهذا الإجماع ليس لأنني أفضل الموجودين ولكن شاءت الأقدار أن أتحمل المسؤولية

مجلس الأمة يزكي أحمد السعدون رئيساً

داود معرفي: الشباب يمثلون ثلثي الأمة وأردت إيصال رسالة حول ضرورة التغيير وأنا أعلن انسحابي من انتخابات الرئاسة

رئيس السن مرزوق الحبيني يرفع جلسة مجلس الأمة لأداء صلاة الظه

مجلس الأمة يفتتح جلسته الأولى لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة والتي ستتضمن انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب واللجان البرلمانية

رئيس السن مرزوق الحبيني يستأنف جلسة مجلس الأمة والأمين العام يتلو أسماء الأعضاء الحضور

رئيس الوزراء: أدعو الحكومة والمجلس إلى استكمال مسيرة إنجاز القوانين الداعمة لإصلاح المسار الاقتصادي بالنظر في إقرار القوانين التي تعزز السياسة المالية في ضوء تقلبات أسواق النفط بحيث لا يكون هناك تراخٍ في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والمالي

رئيس الوزراء: من أولويات برنامج عمل الحكومة اتخاذ خطوات جادة نحو تهيئة بيئة الأعمال الخاصة بإنشاء المناطق الاقتصادية شمال وغرب وجنوب البلاد بمساحة تقدر بـ19 كيلومتراً مربعاً مع منح القطاع الخاص دوراً في تحقيق الأهداف التنموية للمشروع وفقاً لرؤية 2035

رئيس الوزراء: الحكومة ستتقدم فوراً ببرنامج عملها الذي سيكون واقعياً وقابلاً للتنفيذ يراعي الأولويات ووفق برنامج زمني ويعكس التوجهات الجادة لمواجهة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين ويحقق الإصلاحات ويعالج ما يشوبها من تشوهات

رئيس الوزراء: الوحدة الوطنية هي الحصن الحصين لحاضرنا ومستقبلنا مما يتطلب منا العمل بكل جدية لتهدئة الأجواء وإزالة الاحتقان بين السلطتين سعياً إلى التعاون البناء بينهما

رئيس الوزراء: نحن أمام مسؤوليات عظيمة ضمن مرحلة تاريخية وطنية مهمة تستوجب منا وقفة جادة لاتخاذ ما يلزم من تدابير وخطوات إصلاحية لحماية الوطن وتحقيق استقراره ونهضته

رئيس الوزراء: الرسالة التي تضمنتها الانتخابات البرلمانية والتي أعلن فيها أهل الكويت رفضهم للتوتر والتأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار تشكل دعوة صادقة للعمل الجاد والتصدي للتحديات والإسراع في تحقيق الإصلاح

رئيس الوزراء: لا مجال للخلاف والانقسام وتشدد الرأي ، والأمل معقود على تضافر السلطتين في العمل جبهة واحدة متراصة لمواجهة الأحداث والمتغيرات واضعين نصب أعينهم مصلحة الكويت

رئيس الوزراء: جميعنا مجلساً وحكومة مشتركان ومسؤولان عن إعلاء شأن وطننا العزيز وتحقيق الحياة الطيبة الكريمة للشعب الوفي وقد أولاكم أهل الكويت ثقتهم في تمثيلهم بالرأي والفكر والمقترحات الخلاقة لتحقيق آمال الشعب وطموحاته

سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد يغادر مبنى مجلس الأمة بعد أن افتتح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة

رئيس الوزراء: العدالة وسيادة القانون والجدية في تطبيقه على الجميع دون استثناء وتكافؤ الفرص أمام كل المواطنين ومحاربة الفساد والقضاء عليه من منابعه والمحافظة على المال العام وترسيخ دولة المؤسسات ركائز أساسية تحرص الحكومة على احترامها والعمل بها

رئيس الوزراء: نؤمن بأن تطبيق أحكام الدستور نصا وروحا يعد السياج المنيع الذي يصون الحياة الدستورية من العواصف التي تعكر صفوها وتعيق مسيرتها

رئيس الوزراء: باختيار الشعب لكم ممثلين له في مجلس الأمة أسندت إليكم أمانة ثقيلة وأرجو من المولى أن يوفق خطانا جميعا لما فيه خدمة الكويت الحبيبة وتعزيز أمنها واستقرارها وازدهارها ورفع شأنها

رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف خلال إلقاء الخطاب الأميري: أتقدم بأطيب التمنيات إلى الشعب الكويتي الكريم الذي لبى الدعوة إلى إعادة تصحيح المشهد السياسي وإلى إعادة من يمثله بإرادة حرة حقيقية ووفق تطلعاته الوطنية في غد مشرق وواعد

رئيس السن مرزوق الحبيني: الشعب الكويتي يطمح لإصلاحات جوهرية بمختلف المجالات ومنها ترشيد التركيبة السكانية وحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية

الحبيني أثناء خطاب رئيس السن: التعاون والتعاضد وحماية الوحدة الوطنية يؤهلنا للاستمرار في انتهاج سياسة خارجية مستقلة متوازية ومتوازنة تراعي المصالح الوطنية وتحافظ على استقلال البلاد وسيادتها في مواجهة التحديات والمتغيرات والاضطرابات العالمية والإقليمية العاصفة

مرزوق الحبيني: ما أحوجنا في هذه المرحلة الفارقة الى الاستقرار السياسي والذي لن يتحقق الا بتوخي الحيطة والحذر واخذ الدروس والعبر والنظر بعين المسؤولية لما يجري من احداث سياسية عالمية فنحن لسنا بمنأى ولا بمعزل عن العالم

الحبيني: لابد من تضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الإصلاحات التشريعية والسياسية

الحبيني خلال خطاب رئيس السن: نعاهد سموكم بأن نعمل جاهدين في أن نكون عوناً لكم ديدننا التعاون المثمر وبذل الجهود وسبيلنا توحيد الصفوف لنعبر بالبلاد إلى مستقبل زاهر وإلى الكويت التي عهدها العالم أجمع دولة تسعى لنشر السلام والأمن معتمدة على الله وسواعد أبنائها

الحبيني: إننا في هذه الفترة الحساسة لنصبو إلى نقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية منعاً للخلاف ودرءاً للتعسف في استخدام السلطة من أي من السلطتين والتعاون المثمر بينهما وضماناً لحياد ونزاهة السلطة القضائية سعياً لتحقيق تطلعات الشعب وآماله

رئيس السن مرزوق الحبيني: ندعو الله أن يوفقنا جميعا إلى أداء الرسالة البرلمانية السامية وأن نكون على عهد آبائنا الذين أرسوا قواعد الديموقراطية في بلدنا الحبيب وأن نكون عند حسن ظن المجتمع الكويتي

رئيس السن مرزوق الحبيني: أعضاء مجلس الأمة وأصالة عن نفسي أرفع إلى مقام سمو نائب الأمير وولي العهد أسمى آيات الشكر والتقدير والتبجيل لتفضله بافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة

سمو نائب الأمير: انطلاقاً من دور مجلس الأمة نوجه أعضاء مجلس الأمة نحو تفعيل التعاون البناء مع الحكومة لإزالة كل أسباب الاحتقان

سمو نائب الأمير: لم يعد هناك مجال لهدر الوقت والجهد والإمكانات في صراعات وتصفية حسابات وافتعال أزمات باتت محل استياء وعقبة أمام الإنجازات ولن نسمح باختلاط الأمور ونحن على ثقة بوعيكم للتحديات الماثلة أمامنا والبر بقسمكم

سمو نائب الأمير: أؤكد أن الشعب الكويتي الكريم شريك أساسي بوطننا الغالي وأدعو الشعب للمشاركة في بناء الكويت

سمو نائب الأمير للنواب: راعوا بتقديم اقتراحاتكم التي تعود بالنفع إلى البلاد والعباد والحفاظ على ثروات الوطن

سمو نائب الأمير: نعمل سوياً لمصلحة واحدة وهدف واحد وهو مصلحة الكويت

الشيخ أحمد الفهد و د. سعد البراك ود. أماني بو قماز ومناف الهاجري ود. أحمد العوضي في القاعة

وصول موكب سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى مبنى مجلس الأمة

أحمد السعدون ومرزوق الغانم في قاعة المجلس قبل افتتاح دور الانعقاد

جانب من الحاضرات في قاعة مجلس الأمة انتظاراً لبدء دور الانعقاد

جانب من الحضور في المكان المخصص للجمهور في قاعة عبدالله السالم

النائب بدر نشمي خلال دخوله قاعة عبدالله السالم قبل بدء دور الانعقاد

النائب د. حمد المطر محيياً الحضور أثناء دخوله قاعة مجلس الأمة

النائب مهلهل المضف يدخل القاعة استعداداً لبداية دور الانعقاد