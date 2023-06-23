

طارق عرابي



قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الصناعات الوطنية حمد السعد، إن «الصناعات» قدمت طلبا للهيئة العامة للصناعة لتوسيع عدد من المصانع التابعة لها، وذلك حتى تتمكن من تلبية الطلب المتزايد على مواد البناء لتنفيذ المشاريع الإسكانية الجديدة التي تطرح بين الحين والآخر.



وأضاف السعد في تصريحاته للصحافيين عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة الصناعات الوطنية والتي عقدت صباح امس بنسبة حضور بلغت 86.5%، أن «الصناعات» لديها اكثر من 2500 منتج مختلف تحت مظلتها، وهي منتجات متنوعة ما بين منتجات البنية التحتية، والاصباغ والعوازل والأرضيات والطابوق، مؤكدا انها الشركة الوحيدة بالكويت التي تقوم بإنتاج هذا الكم من المنتجات من خلال عدد من المصانع المنتشرة في المناطق الصناعية.



وأشار إلى مساهمة «الصناعات» في تزويد العديد من المشاريع التي تطرحها الهيئة العامة للاسكان، بما تحتاج اليه من مواد بناء مختلفة ومنها على سبيل المثال «الانابيب، الخلط الجاهز، الطابوق، السيراميك..»، مؤكدا أن «الصناعات» تقوم بتزويد العديد من المقاولين المنفذين لمشاريع الإسكان في الكويت بما يحتاجون إليه من مواد بناء وخرسانة وغيرها.



وأوضح أن «الصناعات» مازالت تعاني من الإغراق الذي تمارسه بعض الدول تجاه السوق الكويتي، خاصة في مجال الطابوق الأبيض الذي يواجه إغراقا من قبل نوعيات غير مطابقة للعزل الحراري ويتم بيعه بأسعار تقل كثيرا عن المنتج المحلي، وكذلك الحال لمنتجات البورسلان والسيراميك التي تستورد من الخارج بأسعار متدنية وغير حقيقية، الامر الذي يضر المنتج المحلي وبشكل مباشر.



وكانت عمومية «الصناعات» قد وافقت على إضافة بند جديد لأغراض الشركة وهو البند المتعلق باستيراد المواد الكيماوية، حيث أكد السعد أن إضافة هذا النشاط جاء بناء على متطلبات وزارة التجارة والصناعة، والمتعلقة بتوحيد الرموز، حيث تمت إضافة نشاط استيراد المواد الكيماوية التي تحتاج إليها أعمال الخلط الجاهز في مصانع الشركة.