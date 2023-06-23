

مفرح الشمري



بعد تجديد القيادة السياسية الثقة بالوزير عبدالرحمن المطيري في التشكيل الحكومي الجديد وتعيينه وزيرا للإعلام ووزيرا للأوقاف والشؤون الاسلامية، ضرورة ان يتم في الفترة المقبلة تسكين شواغر «الاعلام» وذلك وفقا للأولوية وشروط ديوان الخدمة المدنية، وأهم تلك «الشواغر» تعيين وكيل وزارة بالاصالة بالإضافة الى تعيين وكيل مساعد لشؤون قطاع الاذاعة وتسكين «شواغر» الوظائف الاشرافية من مديرين ومراقبين ورؤساء اقسام، وذلك لتجديد الدماء في وزارة الاعلام، في ظل المنافسة الموجودة حاليا بالإعلام العربي.



كما نتمنى من وزير الاعلام «تصحيح المسار» في المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب من خلال تسكين الشواغر بالمجلس وتشجيع العاملين فيه على بذل قصارى جهدهم لتحقيق طموحات واستراتيجية المجلس للأعوام المقبلة من خلال تطوير الكفاءات العاملة في جميع القطاعات، خصوصا ان المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب يستعد حاليا لإقامة الدورة الـ23 من مهرجان الكويت المسرحي، والمفترض أن يتم الاستعداد لذلك مبكرا، حتى يظهر المهرجان بالصورة المطلوبة لأنه يعتبر من المهرجانات المسرحية العربية المرموقة في المنطقة.