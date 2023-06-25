أعلنت شركة تيلوكس الخليج للاتصالات اللاسلكية عن توقيعها عقد شراكة مع مجموعة التمدين، لتزويد مشاريع المجموعة القائمة والمستقبلية التابعة لها، بأجهزة الاتصالات اللاسلكية بعيدة المدى وحلول الأمان والاتصال والبث المباشر، إلى جانب تغطية جميع المواقع التابعة لمجموعة التمدين وربطها بغرف للتحكم.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الشؤون الأمنية لمجموعه التمدين عزام الحميدي: «نحرص في مجموعة التمدين على إدارة منشآتنا بالصورة المثلى، لذلك وقع اختيارنا على شركة تيلوكس الخليج للاتصالات اللاسلكية، والتي ستعمل على تزويدنا بأحدث حلولها المتطورة الخاصة بالاتصال اللاسلكي لتمكين موظفي الأمن والحماية والخدمات من التواصل بسهولة بضغطة زر واحدة من خلال أجهزة موثوقة تعزز طرق التواصل الصوتية ورفع مستوى كفاءتها».

من جانبه، قال المدير التنفيذي للعمليات في شركة تيلوكس الخليج براك الكعاك: «نعمل في شركة تيلوكس الخليج على تقديم أفضل وأحدث المنتجات التي تلبي احتياجات الشركات والهيئات والأفراد، وتوقيعنا لعقد الشراكة مع مجموعة التمدين هو خطوة مهمة نحو الأمام، وتأكيد على أن منتجات TELOX هي شريك موثوق للأعمال التجارية».