وجه النائب فارس العتيبي سؤالا إلى وزير التعليم د. حمد العدواني، قال في مقدمته: إنه‬‬‬‬‬ نظرا لما أسفرت عنه نتائج الاختبارات النهائية في مقرر القانون المدني للفرقة الدراسية الرابعة في كلية الحقوق بجامعة الكويت للعام الدراسي 2022/2023 من رسوب اعداد كبيرة من الطلبة والطالبات في هذا المقرر، الأمر الذي قد يترتب عليه إعادة السنة الدراسية كاملة لدراسة مادة واحدة بالنسبة للعديد منهم وتأخر تخرجهم. وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1- عدد الطلبة والطالبات الراسبين في مقرر القانون المدني مع العدد الإجمالي للطلبة المسجلين في هذا المقرر.



2- بيان ما اذا كانت اعداد الطلبة والطالبات الراسبين في مقرر القانون المدني تتناسب مع باقي مقررات الفرقة الرابعة أو تزيد عنها أو تنقص.



3- بيان اعداد الطلبة والطالبات الراسبين في مقرر القانون المدني في السنوات الدراسية السابقة ومقارنة ذلك بأعداد السنة الدراسية الحالية.



4- بيان ما إذا تم بحث اسباب الرسوب في هذا المقرر من الجانب الأكاديمي وما الخطوات والإجراءات التي اتخذت.