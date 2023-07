مشاركة الفرج والشعيبي في حملة «لا تفوت المشاهدة» ساهمت في رواجها بين المشاهدين

أ طلقنا OSNtv One وOSNtv Showcase Classics وOSNtv Now تلبية للمشاهدين

الفيلم السعودي «أنا وسائقي» إنتاج أصلي من OSN تأكيد على الاستثمار بالأعمال المحلية المتميزة

الدراما الكويتية متاحة عبر المنصة.. وتعاونا مع أنس بوخش لإطلاق مسلسل مع والدته هالة كاظم







دعاء خطاب

كشفت ديفريم ملك، نائب الرئيس الأول للشؤون الإستراتيجية في «OSN» عن استغناء الشركة الرائدة في خدمات البث الترفيهي في المنطقة عن أطباق القمر الاصطناعي بالكامل اعتبارا من بداية يونيو ٢٠٢٣ مع امكانية وصل الجهاز بالإنترنت، سعيا من الشركة لتزويد المشاهدين بتجربة ترفيهية رفيعة المستوى، مما يتيح للمشاهدين الوصول إلى قنوات وتطبيقات «OSN» المفضلة لديهم في مكان واحد وفي أي وقت يريدونه دون الحاجة إلى اتباع جدول معين.

وأكدت ملك خلال حديثها لـ«الأنباء» أن هذا التحديث لا يتطلب من المشتركين شراء أي أجهزة جديدة في حال امتلاكهم جهاز OSNtv Box، وستكون جميع التحديثات القادمة إلى المنصة دون أي تكاليف إضافية، مشيرة الى ان القنوات والتطبيقات الجديدة دخلت مؤخرا إلى قناة OSNtv بعد التحديث الأخير، ولفتت الى الأعمال الجديدة والإنتاجات الأصلية للمنصة في عام 2024، وتعاونها مع عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي والشخصيات المعروفة في العالم العربي والكويت لتسليط الضوء على حملة لا تفوت المشاهدة، والى التفاصيل في السطور التالية:



كشفت OSN مؤخرا عن إلغاء اعتمادها على أطباق القمر الاصطناعي بالكامل في قناة OSNtv، فما دلالة هذه الخطوة وما فائدتها برأيك؟



٭ تشكل التحسينات التي أجريناها على قناة OSNtv علامة فارقة في إطار مساعي الشركة لتزويد المشاهدين بتجربة ترفيهية رفيعة المستوى، حيث أصبح بالإمكان الاستغناء بالكامل عن أطباق القمر الاصطناعي مع إمكانية وصل الجهاز بالإنترنت، وتسهم هذه التحسينات في تقليل حاجة الزبائن لأطباق القمر الاصطناعي وجعل عملية الإعداد أسهل بالنسبة للمشتركين، مما يوفر تجربة بسيطة وسلسة، كما تسمح هذه التحسينات بتوفير تجربة مستخدم أفضل مع إمكانيات بث معززة، مما يتيح للمشاهدين الوصول إلى قنوات وتطبيقات OSN المفضلة لديهم في مكان واحد، والذي بدوره يثمر تجربة ترفيهية شاملة ومريحة، وتقدم OSNtv خدماتها دون الحاجة إلى أطباق القمر الاصطناعي اعتبارا من بداية يونيو الماضي، مما يوفر مرونة كاملة لجميع مستخدمي القنوات التلفزيونية التقليدية، حيث يمكنهم مشاهدة عروضهم المفضلة في أي وقت يريدونه دون الحاجة إلى اتباع جدول معين، وتمنح OSNtv زبائننا تحكما كاملا بالتلفاز إلى جانب إطلاقها لوسائل سهلة تتيح لهم استكشاف المحتوى بما يضمن استفادتهم من مكتبتنا الغنية بالشكل الأمثل.



هل يتطلب هذا التحديث من المشتركين شراء أجهزة جديدة؟ وهل ستكون الخدمة بمقابل مادي إضافي؟



٭ لا يتطلب هذا التحديث من المشتركين شراء أي أجهزة جديدة في حال امتلاكهم جهاز OSNtv Box، وفي حال عدم وجوده لديهم، فيمكنهم شراؤه للاستمتاع بخدمة بث محسنة مقابل 12 دينارا كويتيا شهريا، وتتضمن هذه الباقة 18 قناة حصرية و25 قناة عالمية مع إمكانية الوصول الكامل إلى منصة البث الخاصة بنا +OSN، حيث يمكن للزبائن الاستفادة من جميع التحديثات القادمة إلى المنصة دون أي تكاليف إضافية، كما أننا نقدم برنامجا لتبديل أجهزة الزبائن الحالية بأجهزة OSNtv box.



ما القنوات والتطبيقات الجديدة التي دخلت مؤخرا إلى قناة OSNtv بعد التحديث الأخير؟



٭ نسعى بشكل مستمر إلى توسيع مكتبة المحتوى لدينا لتوفير مجموعة متنوعة من التطبيقات والقنوات للمشتركين، وأطلقت OSN في إطار ترقية منتجها ثلاث قنوات جديدة لتشجيع المشتركين على استكشاف المحتوى الترفيهي والاستمتاع به، وتشمل القنوات كلا من القناة الرئيسية OSNtv One، التي تقدم مجموعة واسعة من المحتوى الذي يلبي ذوق شريحة واسعة من المشاهدين، وقناة OSNtv Showcase Classics، التي تبث عروضا من مكتبة HBO الواسعة لتمنح المشاهدين فرصة الاستمتاع بمشاهدة أعمالها الشهيرة، مثل Game of Thrones وThe Sopranos وSex and the City، وقناة OSNtv Now الشاملة والمنوعة التي تجمع بين أروع عروض قناتي OSN W وOSN Living، ما يلبي أذواق المشاهدين الشباب الباحثين عن برامج من فئة تلفزيون الواقع متسارعة الأحداث وأعمال الدراما المشوقة.



كيف يمكن للمشتركين الترقية إلى خدمة OSN الترفيهية الجديدة؟



٭ حصل زبائن OSNtv الحاليون على تحديث للنظام اعتبارا من 1 يونيو الماضي، حيث يوفر لهم واجهة مستخدم محسنة ومزايا دليل تلفاز معززة إلى جانب إمكانية الوصول إلى منصة البث +OSN، كما نوفر خدمة تبديل الجهاز في إطار برنامج إدارة العملاء الخاص بنا.



ما خططكم لتطوير المحتوى الذي تقدمونه؟



٭ نمتلك مجموعة من الشراكات القوية مع العديد من أهم الاستديوهات ومزودي المحتوى، بما فيهم HBO وNBC Universal و+Paramount وEndeavor Content وMGM وSony، مما يضمن للمشاهدين الوصول إلى أحدث المسلسلات والأفلام وأكثرها شهرة، ونواصل أيضا الاستثمار في المحتوى العربي الأصلي وإنتاجات +OSN الأصلية لتلبية تفضيلات المشاهد العربي.



تعرض المنصة مسلسلات الدراما الكويتية، فهل تتوافر هذه المسلسلات في جميع دول الخليج العربي أيضا؟



٭ تتوافر مسلسلات الدراما الكويتية على المنصة، ويمكن للمشاهدين الوصول إليها في أي دولة ننشط بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونهدف إلى توافر مجموعة واسعة من المحتوى الإقليمي لتلبية مختلف الأذواق والتفضيلات الخاصة بالمشاهدين في المنطقة.



نلاحظ النمو المتزايد لسوق الاشتراك بخدمة البث التلفزيوني الترفيهي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما استراتيجيتكم لاستقطاب المزيد من المشتركين في دول الخليج العربي عموما والكويت خصوصا؟



٭ نعتمد استراتيجية متعددة الأوجه تركز على استقطاب المحتوى الحصري والمتميز من خلال الشراكات مع الاستديوهات الكبرى، مما يضمن إتاحة الفرصة للمشاهدين لمتابعة أحدث المسلسلات والأفلام وأكثرها شهرة، وحظيت OSN على مدى السنوات العشر الماضية بشراكة مثمرة مع HBO، حيث عملت الشركتان بشكل وثيق على توفير محتوى مميز للمشاهدين في جميع أنحاء المنطقة، كما عززنا هذا العام التزامنا من خلال الإعلان عن اتفاقية ترخيص جديدة تمتد لعدة سنوات مع HBO، والتي تسهم في ترسيخ مكانة OSN بوصفها منصة حصرية لعرض برامج HBO، ووسيلة الترفيه المفضلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتيح هذه الاتفاقية مواصلة بث أفضل وأحدث عروض HBO بالتزامن مع عرضها الأول في الولايات المتحدة، كما توسع نطاق شراكتنا مع وارنر براذرز ديسكفري لتستمر في بث قنوات Discovery، وتضيف قناتي CNN International وCartoon Network إلى محفظتها، ما يعزز من عروض منصتنا الرائدة، وفي الوقت نفسه، تستثمر OSN في تطوير المحتوى المحلي، بما في ذلك الإنتاجات العربية الأصلية التي تلقى إقبالا من المشاهدين على المستوى الإقليمي، كما نقدم باقات اشتراك تنافسية، ونعمل باستمرار على تحسين تجربة المستخدم لمنصة البث لتوفير القيمة والراحة للزبائن.



تعاونت المنصة مع عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي والشخصيات المعروفة في العالم العربي لتسليط الضوء على حملة لا تفوت المشاهدة، وكان آخرهم الفنان بدر الشعيبي، ما هو تقييمكم لهذه الحملة؟ وهل سيشارك فيها مزيد من النجوم في الفترة القادمة؟



٭ نثق بشكل كبير بالشراكات والتعاون لإنشاء محتوى تفاعلي والوصول إلى شريحة أوسع من المشاهدين، ولاقى تعاوننا مع مشاهير التواصل الاجتماعي والشخصيات المعروفة في العالم إقبالا استثنائيا يصب في مصلحة جهودنا لتسليط الضوء على حملة لا فتوت المشاهدة، واستضافت الحملة حتى الآن فنانين مشهورين، مثل أسيل عمران وطه دسوقي وبدر الشعيبي، والمدونة وعارضة الأزياء الكويتية آسيا الفرج، مما ساهم في انتشار ورواج الحملة بين المشاهدين، وسينضم المزيد من المشاهير إلى الحملة في الأشهر المقبلة، ونعتذر حاليا عن عدم قدرتنا على الكشف عن تفاصيل حول النجوم المشاركين في المستقبل، ولكننا نسعى دائما لاستكشاف فرص التعاون مع الشخصيات المشهورة في قطاع الترفيه العربي.



ما أحدث الأعمال؟ وهل نتوقع المزيد من الأعمال الجديدة والأصلية في عام 2024؟ وهل منها ما هو من إنتاج +OSN؟



٭ ما يزال محتوى OSN الأصلي جزءا مهما من استراتيجيتنا، وأطلقنا العام الحالي مسلسل STAND UP! YA ARAB! من إنتاجات +OSN الأصلية، والذي عرضته خلال شهر رمضان المبارك على القنوات التلفزيونية OSN Yahala وOSN Comedy، بالإضافة إلى البث الحصري على +OSN، كما أعلنت OSN عن تعاونها مع أنس بوخش، رائد الأعمال الإماراتي ومقدم برنامج ABTalks#، لإطلاق مسلسل A Sit Down with Anas and Hala مع والدته هالة كاظم من إنتاجات +OSN الأصلية، وتعتمد OSN على عاملين في اختيار المحتوى لإنتاجاتها الأصلية، وهما المبدعون الذين يتولون المشروع، والقصة التي يقدمونها، وتعتزم الشبكة خلال العام المقبل ابتكار والحصول على مسلسلات وأفلام بإنتاج عربي بالكامل، مثل الفيلم السعودي الذي تم الإعلان عنه مؤخرا My Driver and I، والذي يمثل خير دليل على التزامنا برسالتنا في الاستثمار والارتقاء بمستوى المواهب في المنطقة من خلال مشاريع محلية، وما يزال فيلم My Driver and I في مرحلة ما قبل الإنتاج، ويضم مجموعة متنوعة من المواهب الإقليمية، بمن في ذلك المخرجة السعودية عهد كامل، ونعتزم مواصلة العمل مع المواهب الرائدة لإنشاء المزيد من محتوى OSN الأصلي في السنوات القادمة.



بعد الشراكة الحصرية مع استديوهات HBO العالمية، هل تعتزمون التعاون مع استديوهات أخرى؟



٭ نعمل باستمرار على تعزيز عروضنا الترفيهية من خلال التعاون مع الاستديوهات الرائدة في جميع أنحاء العالم، لتوفير واحدة من أكثر مكتبات المحتوى تنوعا في المنطقة، وتمتلك الشبكة شراكات طويلة الأمد مع أهم الاستديوهات، بما في ذلك HBO وNBC Universal و+Paramount وITV وEndeavor Content وMGM وSony، مما يضمن العرض الحصري لأحدث محتوى بالتزامن مع عرضه في الولايات المتحدة، وتتمثل أهدافنا في تعزيز مكانتنا بوصفنا المنصة المفضلة لعشاق المحتوى لمتابعة أحدث المسلسلات والأفلام، ونسعى باستمرار إلى ترسيخ شراكاتنا الحصرية طويلة الأمد مع الاستوديوهات العالمية لتزويد المشاهدين بالمزيد من المحتوى الحصري والمميز.