السوري المقيم في دول «التعاون» يحصل على «تأشيرة اضطرارية» من أي منفذ مصري لمدة شهر

السفير أسامة شلتوت يبذل جهوداً كبيرة بموضوع مبنى القنصلية الجديد ونأمل أن يتم الاتفاق قريباً

شباك خاص من دون مواعيد للتصديق على شهادة الثانوية.. ونقول للخريجين: ألف ألف مبروك

تجديد الجواز هو نقطة البداية لأن تكون الإقامة صالحة حتى لا يتعرض المواطن المصري لأي مخالفة

اسامة ابو السعود



أكدت رئيسة البعثة القنصلية المصرية السفيرة د.هبة زكي أن المواطنين الكويتيين وجميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي مرحب بهم في بلدهم الثاني مصر بأي وقت.

وقالت السفيرة د.زكي، في لقاء خاص مع «الأنباء» بمناسبة بدء موسم الصيف والإجازات، إن الأشقاء في الكويت وسائر دول مجلس التعاون يعشقون السفر إلى مصر والإقامة بها على مدار العام، خاصة خلال فترة الصيف، حيث تتمتع مصر بمجموعة من الشواطئ التي تعد من الأجمل على مستوى العالم، سواء البحر الأبيض المتوسط او البحر الأحمر، وتتمتع بمجموعة من المدن العالمية مثل شرم الشيخ والغردقة ورأس محمد ودهب، اضافة إلى الساحل الشمالي الذي يمتد من بورسعيد حتى السلوم ويضم مئات القرى السياحية والفنادق العالمية.

وأوضحت أن هناك مراجعة مستمرة لموضوع التأشيرات وخاصة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يستطيع الإخوة السوريون المقيمون في دول الخليج العربي الذهاب إلى مصر مباشرة، ويتم منحهم تأشيرة اضطرارية لمدة شهر من أي منفذ من منافذ الجمهورية.

وفيما يخص مبنى القنصلية المصرية الجديد، شددت على أن السفير أسامة شلتوت يبذل جهدا مشكورا مع وزارة الخارجية، ونأمل أن يتم الاتفاق قريبا مع الإخوة الكويتيين حول هذا الأمر. ودعت السفيرة د.هبة زكي جميع أبناء الجالية المصرية المقيمين على أرض الكويت أن يتابعوا جوازات سفرهم وأن يكون جواز السفر ساريا، لأن هذه هي نقطة البداية لأن تكون إقامتهم سارية ومضمونة حتى لايصبح المواطن المصري عرضة لأي مخالفة اقامة، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:





نبدأ معكم من التسهيلات الكبيرة التي تقدمها مصر حاليا لتنشيط السياحة وخاصة للأشقاء الكويتيين ومن دول مجلس التعاون والمقيمين في الخليج العربي؟



٭ أولا: نرفع أسمى آيات التهاني للشعبين المصري والكويتي والقيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين بمناسبة عيد الأضحى المبارك والذي يتزامن مع مناسبة عزيزة علينا جميعا هي ثورة 30 يونيو، ونؤكد أن القنصلية المصرية في الكويت تفتح أبوابها للجميع سواء الأشقاء الكويتيون أو أبناء الجالية المصرية لإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر، ونؤكد أن تسهيل المعاملات هو من أدوات تشجيع السياحة الكويتية لمصر خاصة مع بدء موسم الصيف والسفر والرحلات حاليا، فمصر بلدهم الثاني ونحن سعداء باستضافة اي أسرة عربية للاستمتاع بالطبيعة المصرية والطقس الممتع وخاصة الرحلات النيلية والبحرية حيث تتمتع مصر بسلسلة من الشواطئ والمدن السياحية العالمية.



فالأشقاء الكويتيون وسائر مواطني دول مجلس التعاون يعشقون السفر إلى مصر والاقامة بها على مدار العام وخاصة خلال فترة الصيف حيث تتمتع مصر بمجموعة من الشواطئ التي تعد من الأجمل على مستوى العالم سواء البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر وتتمتع بمجموعة من المدن العالمية مثل شرم الشيخ والغردقة ورأس محمد ودهب، اضافة إلى الساحل الشمالي الذي يمتد من بورسعيد حتى السلوم ويضم مئات القرى السياحية والفنادق العالمية.



وأنا شخصيا رجعت قبل يومين من إجازة قصيرة إلى القاهرة ورأيت السعادة على وجوه الأسر وهي تسعد بقضاء الأوقات في مصر في أجواء لطيفة ومرحبة ومضيافة وآمنة، فمصر فعلا تستحق الزيارة.



كما أن مصر تشهد تطورات غير مسبوقة في البنية التحية وخاصة الطرق، فمصر تتمتع اليوم بشبكة من الطرق السريعة من القاهرة إلى مختلف المدن والعواصم وخاصة المدن الساحلية، فمن يتواجد في القاهرة يستطيع زيارة الساحل والعودة في اليوم نفسه او زيارة شرم او الغردقة والاصطياف في مختلف القرى والفنادق المتميزة في جميع ربوع مصر.



وايضا شهدت مصر مؤخرا نقلة حضارية كبيرة في بناء المتاحف، والفعاليات الثقافية، فهناك على سبيل المثال حفلات موسيقية راقية عند متحف الحضارة وهي تسعد النفس والروح أيضا، فمن سيذهب لمصر سيجد يوميا أنشطة وبرامج عالمية متميزة، ولذلك نقول لجميع الأشقاء الكويتيين والعرب: أهلا وسهلا، ومرحبا بكم في بلدكم الثاني.



زيارات السوريين



وماذا عن التسهيلات التي تقدمها مصر وخاصة للمقيمين على أرض الكويت ودول الخليج العربي وفي مقدمتهم الأشقاء السوريون؟



٭ الإخوة السوريون ايضا مرحب بهم، فمصر تعمل دائما على إعادة تقييم للوضع كل فترة، وكان من أهم الاجراءات التي تم الاتفاق عليها هي تسهيل الزيارة للإخوة السوريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، ووفقا للتعليمات الجديدة بالنسبة للمقيمين من الإخوة السوريين والتي بدأ بالفعل تطبيقها ابتداء من 15 أبريل الماضي هي كالتالي: المواطن السوري الذي يحمل تأشيرة سارية ومستخدمة للولايات المتحدة الأميركية ـ اليابان ـ كندا ـ استراليا ـ نيوزيلندا ومن يحمل اقامة في دول مجلس التعاون فإنه يحصل على «تأشيرة اضطرارية» من اي منفذ من منافذ الدخول إلى جمهورية مصر العربية (بري ـ بحري ـ جوي).



فالإخوة السوريون المقيمون في الكويت ولديهم اقامة سارية يمكنهم القيام بحجز تذكرة إلى مصر شرط ان يحملوا جوازات سفر بها صلاحية 6 أشهر واقامة سارية لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى تذكرة ذهاب وعودة مؤكدة، وحين الوصول يحصل على تأشيرة اضطرارية لمدة شهر واحد، وأحب أن أذكر هنا أن الإخوة السوريين هناك تناغم لهم مع المجتمع المصري وكثير منهم متواجدون في وطنهم الثاني مصر.



هل انتهى حصول المقيم السوري على تأشيرة من القنصلية المصرية حاليا؟



٭ جميع تأشيرات الإخوة السوريين المقيمين في دول مجلس التعاون يتم الحصول عليها من المنافذ المصرية وليس القنصليات حاليا.



ننتقل كذلك للتسهيلات التي تقدمها القنصلية للطلبة وخاصة الناجحين في الثانوية العامة، ما الجديد من خدمات؟



٭ هذه فرصة جميلة لأن نهنئ أبناءنا وبناتنا الناجحين في الثانوية العامة، وبجد حققوا نتائج مشرفة، ونحن أخذنا على عاتقنا في القنصلية أننا نيسر لهم التصديق على شهاداتهم للراغبين في استكمال دراستهم الجامعية في مصر، حيث خصصنا لهم شباكا خاصا من دون مواعيد، ومازال هذا الشباك مفتوحا بدون مواعيد لجميع ابنائنا الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ونقول لهم: ألف ألف مبروك.



الخدمات القنصلية



ماذا عن الخدمات القنصلية الجديدة؟



٭ أهم الخدمات هي متابعة جوازات السفر، ونأمل من جميع أبناء الجالية المصرية المقيمين على أرض الكويت أن يتابعوا جوازات سفرهم وأن يكون ساريا، لأن هذه هي نقطة البداية لأن تكون إقامتكم سارية ومضمونة حتى لا تقعوا عرضة لأي مخالفة، ونرجوكم أن يكون جواز السفر ساريا لمدة كاملة وهذا طلب ايضا من وزارة الداخلية المصرية.



ولذلك، فنحن نيسر للجميع التقدم للحصول على جواز سفر جديد، حيث فتحنا شباكا جديدا للتقديم، واصبحت دورة العمل المستندية أسهل بحيث نسهل للجميع استخراج جواز السفر، ومن ضمن الخدمات ايضا تهيئة صالة الانتظار ونتمنى ان نحافظ على تهيئة الاجواء المناسبة حتى لا ينتظر احد في الحر خارج القنصلية، ولذلك نأمل ان يلتزم الجميع بالمواعيد ونوع الخدمة التي يتقدم لها.



الجوازات الجديدة



كم المدة الحالية لاستخراج جواز السفر الجديد؟



٭ خلال شهر تقريبا منذ سفر الحقيبة الديبلوماسية، وقد يتأخر فقط حاليا بسبب اجازة الأعياد، ولكن في الأغلب يصل خلال شهر.



وماذا عن لجنة بطاقات الرقم القومي ومتى ستصل إلى الكويت؟



٭ نتمنى ألا يأتوا في الصيف حيث يسافر الجميع، ونحن نتابع جمع التفاصيل مع مساعد الوزير للشؤون القنصلية السفير اسماعيل خيرت، وهناك آلاف المصريين من طالبي بطاقة الرقم القومي.



كم عدد مراجعي القنصلية يوميا تقريبا؟



٭ عددهم بالمئات يوميا، وفي أيام الثانوية العامة يصلون إلى الآلاف.



مبنى القنصلية



هل هناك جديد حول مبنى القنصلية المصرية الجديد بمنطقة مشرف؟



٭ لا جديد حتى الآن، ولكن السفير أسامة شلتوت يبذل جهدا مشكورا مع وزارة الخارجية، ونأمل أن تم الاتفاق قريبا مع الأشقاء الكويتيين حول هذا الأمر، ونحن فيما هو متاح حاليا نحاول أن نفيد الجميع ويستفيد الجميع من الإمكانيات المتاحة في المبنى الحالي.



وإن شاء الله نتمنى أن يكون هناك مبنى جديد عندما تسمح الفرصة لذلك بالتعاون مع الأشقاء في الكويت.



زيارة اللجان القنصلية



هل هناك زيارة قريبا للجان قنصلية إلى الكويت؟



٭ السفير أسامة شلتوت بالتنسيق مع القطاع القنصلي والقطاع العربي نسعى ان شاء الله ان تكون هناك زيارة قنصلية قريبا، ليستمعوا من الجالية مباشرة، ويتم حل اي مشكلة، وللعلم فإن هناك العديد من الشكاوى التي تتلقاها القنصلية يوميا ويتم ارسالها لمنظومة الشكاوى المركزية في مصر، واي شكوى او مطالبة يتم تقديمها سواء من خلال القنصلية او منظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء في مصر تأخذ مسارها ويتم الرد عليها ونعمل اتصالاتنا حتى يحصل الناس على حقوقهم ومستحقاتهم.



والإخوة الكويتيون لا يتأخرون علينا بالفعل، خاصة في اي شكاوى عمالية، خاصة اذا كانت هذه الشكاوى مستوفاة والأوراق سليمة وهناك محامي فإن الأمور تأخذ مسارها القانوني الصحيح، فجميع الشكاوى يتم النظر فيها وفق ما هو متاح.



رسالة لأبناء الجالية المصرية: «نحن موجودون لخدمتكم»



خلال اللقاء، وجهت رئيسة البعثة القنصلية المصرية السفيرة د.هبة زكي رسالة لأبناء الجالية المصرية على أرض الكويت، قائلة: منذ وصولي إلى الكويت قبل نحو 7 أشهر وأنا ألتقي أبناء الجالية في أي مكان وأسعد بهم، وأقول لهم: نحن نشكركم على جهدكم وإخلاصكم في عملكم وهم إضافة للمكان الذي يعملون به لبناء بلدهم الثاني الكويت وفي وجدانهم وظنهم الأم مصر، وأضافت: نقول لجميع أبناء الجالية: أهلا بكم في أي وقت في القنصلية المصرية ونحن موجودون هنا لخدمتكم في اي وقت، ونحن نحاول تعديل ساعات العمل استجابة لمتطلباتكم، ونحن موجودون لخدمتكم ونحن صلة بينكم وبين بلدكم الأم مصر.