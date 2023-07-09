محمد راتب



بدأت سلال الميد تحط رحالها في سوق السمك بشرق بعد طول انتظار لفتح الباب أمام السماح بصيده، حيث رصدت «الأنباء» أول 50 سلة في السوق لموسم 2023، وسط إقبال كبير من قبل عشاق الميد الذين حضروا المزاد بسعر بدأ من 85 ليصل إلى 92 دينارا للسلة الواحدة بحسب حجم السمكة. «الأنباء» رصدت نزول «الميد» بسوق السمك والذي تغيرت الحركة فيه بشكل ملحوظ بعد فترة من الركود وضعف الإقبال بسبب موسم الأضاحي، حيث كان السوق أول من امس الجمعة أشبه بخلية نحل، والكل يتسابق للحصول على سلال الميد. وقامت إدارة السوق والجهات المعنية بتنظيم المزاد وفق المتعارف عليه، وسط ازدحام من المستهلكين والشركات والمطاعم والفنادق للحصول على الكميات التي تم تنزيلها والتي كانت جيدة، مع توقعات بتحسن الصيد خلال الأيام المقبلة وبالتالي تغير الأسعار.