عبدالله الراكان



شن فريق طوارئ بلدية حولي والتدخل السريع بالتنسيق مع وزارت الداخلية والاشغال والكهرباء والهيئة العامة للبيئة و«القوى العاملة» ولجنة التصدي لظاهرة العزاب بمحافظة حولي أول من أمس حملة في منطقة السالمية تم خلالها قطع التيار الكهربائي عن 6 عقارات لسكن العزاب 3 منها قطع كلي بالإضافة الى توجيه 3 انذارات للعزاب و3 انذارات زيادة في نسبة البناء وضبط عمال يقطنون في سكن مخالف لما هو مذكور في البطاقة المدنية، وتم عمل محضر مخالفة لوجود وصلات غير قانونية وتوجيه انذار تعد على املاك الدولة.



وقال رئيس فريق طوارئ بلدية حولي والتدخل السريع ابراهيم السبعان في تصريح لـ«الأنباء» ان الحملات مستمرة لرصد مواقع العزاب في المناطق السكنية، مشيرا الى اكتشاف عدة عقارات تتلاعب بالوصلات الكهربائية وتم قطع التيار عنها، كما تم رصد مخالفات زيادة في نسبة البناء وسوف يتم عمل محضر مخالفة للعزاب قاطني هذه البيوت.



واشار السبعان إلى ان هذه الحملات بإشراف ومتابعة مدير عام البلدية وفقا لآلية عمل وخطة لمكافحة سكن العزاب، مبينا انه في حال رصد اي عقار يقوم بالتأجير للعزاب تتم مخالفته وفقا للاجراءات المتبعة، مشيرا الى قطع التيار الكهربائي عن 25 عقارا مخالفا في منطقة حولي منذ بدء الحملة، متمنيا من المواطنين الابلاغ عن اي عقار مخالف حتى يتسنى للجنة اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.



بدوره، قال ممثل وزارة الاشغال العامة م.أحمد الشمري ان مهمتنا الكشف على مناهيل الصرف الصحي وشبكة الامطار وتم خلال الجولة رصد وصلتين غير قانونيتين تم توصيلهما بدون علم الوزارة مما يعد مخالفة، مشيرا الى ان الإجراء بحق هذه المخالفة تقوم به الهيئة العامة للبيئة.



ولفت الشمري إلى ان مثل هذه المخالفات من شأنها الإضرار بالبيئة ووحدة المعالجة التابعة لوزارة الأشغال، متمنيا من الجميع أخذ التصاريح بالوصلات القانونية في وحدة الصيانة بوزارة الاشغال حيث ان الاجراءات سهلة ولا تستغرق وقتا.



من جانبه، قال الضابط القضائي في وزارة الكهرباء والماء علي زينل: دورنا هو التأكد من الأمن والسلامة في العقارات خاصة فيما يتعلق بالعدادات والكابلات الكهربائية وبالتالي تحرير المخالفات في حال وجود مخالفة على صاحب العقار لمراجعة الوزارة، مناشدا أصحاب العقارات ضرورة الالتزام بالمحافظة على العدادات واللوح الكهربائي، مشيرا الى ان استغلال الكهرباء بشكل غير قانوني من شأنه الإضرار بالمصدر الرئيسي للطاقة في البلاد.