أحمد خميسأكدت الإدارة العامة لشؤون الإقامة، أنها ترى عدم الموافقة على تعديل جنسية الأشخاص المنتمين إلى جنسيات موقوفة إلى الجنسية التركية إلا بعد دراسة كل حالة على حدة ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات بهذا الشأن. وعللت الإدارة رأيها بأن الفرد بمجرد اكتساب جنسية دولة معينة يصبح تابعا لهذه الدولة ويتمتع بكل الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على ذلك. وأضافت: العديد من الأشخاص المنتمين للجنسيات الموقوفة يقومون بالسعي للحصول على الجنسية التركية ومن ثم استخراج جوازات سفر تفيد انتماءهم للجنسية التركية لسهولة الحصول على تلك الجنسية، فضلا عن ان جمهورية تركيا ضمن الدول التي يمكن لمواطنيها دخول الكويت بموجب سمات دخول تصرف لهم من منفذ الدخول مباشرة، الأمر الذي يسعى معه العديد من الأشخاص المنتمين للجنسيات الموقوفة للحصول على الجنسية التركية حتى يتسنى لهم دخول الكويت بموجب سمات دخول تصرف لهم من منفذ الدخول مباشرة. واستطردت الإدارة بالقول: العديد من هؤلاء الأشخاص المنتمين للجنسيات الموقوفة المقيمين بالكويت بعد حصولهم على الجنسية التركية قد يتعذر عليهم تجديد جوازات سفرهم التركية التي حصلوا عليها حال انتهاء مدة صلاحيتها، الأمر الذي يسفر عنه وجود مشكلة تتمثل في وجود فئة من الأجانب يتعذر على الإدارة العامة لشؤون الاقامة تجديد إقاماتهم بسبب انتهاء مدة صلاحية جوازات سفرهم وعدم تمكنهم من تجديد تلك الجوازات أو مغادرة البلاد، وكذلك فإنه يتعذر إخراج هؤلاء الأشخاص من البلاد إذا تطلب الأمر ذلك. وأشارت الى ان بعض الدول التي كان ينتمي إليها العديد من هؤلاء الاشخاص قبل حصولهم على الجنسية التركية قد ترفض إعادة مواطنيها الذين حصلوا على جنسية دول أخرى إلى جنسياتهم الأصلية.