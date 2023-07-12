

أعلنت «شركة أوتوماك للسيارات» الوكيل الحصري لشاحنات JMC في الكويت، عن وصول دفعة جديدة من الشاحنات موديل 2023. الجدير بالذكر أن شاحنات JMC هي علامة تجارية عريقة تأسست عام 1948 تتمتع بالجودة اليابانية ومواصفات السلامة الأميركية. وتتوافر شاحنات JMC ذات قمارة، قمارتين، وشاحنات ذات صناديق مفتوحة وأخرى مقفلة، وبرادات بدرجات حرارة تبدأ من -20 درجة مئوية.



وتبدأ حمولة شاحنات JMC من 3 اطنان وتصل إلى 5 أطنان، مما يجعلها مناسبة جدا للشركات الإنشائية وشركات المقاولات، التي تحتاج الى شاحنات نقل خفيف وثقيل وتتميز بمقصورة قيادة مريحة ومكيفة تتسع لـ 2 أو 4 ركاب في آن واحد. وقد تم اختبار شاحنات JMC على نطاق واسع للتأكد من مطابقتها لمواصفات ومعايير دول الخليج، وذلك من حيث القوة، المتانة، ومعايير السلامة، كما أن الجيل الجديد من الشاحنات يتميز بمزيج من القوة والأداء بجانب انخفاض استهلاك الوقود والتكنولوجيا المتقدمة والسلامة.



وتقدم «شركة أوتوماك للسيارات» أسعارا مميزة ومنافسة للعملاء، إلى جانب برامج خدمة العملاء بعد شراء الشاحنة، من خلال برامج الصيانة الدورية وتوفير قطع الغيار بأسعار مناسبة جدا، فضلا عن توفير مركزين للخدمة الأول في المنطقة الصناعية بالشويخ والثاني في المنطقة الصناعية بشرق الأحمدي، مزودين بكل الاحتياجات من قطع الغيار والفريق الفني المؤهل والمدرب على كل خدمات التصليح وحدادة وصبغ والصيانة والمجهز بكل أجهزة تشخيص الأعطال الميكانيكية، بالإضافة إلى سرعة الانجاز في عمليات التصليح.



ومن بين المميزات التي تنفرد بها «شركة أوتوماك للسيارات» خدمة الكفالة الطويلة، حيث تعتبر الشركة الوحيدة من نوعها التي تقدم كفالة مدتها 5 سنوات أو 200 ألف كيلومتر على الشاحنات الخفيفة، بالإضافة إلى باقة صيانة لمدة سنة أو 20 ألف كيلومتر، الأمر الذي يعطي العميل ثقة إضافية في المنتج بالشكل الذي يلبي مختلف احتياجات العملاء.