وصل اللاعب الدولي الأميركي كريستيان بوليسيتش إلى إيطاليا لإتمام صفقة انضمامه إلى ميلان الإيطالي لكرة القدم قادما من تشلسي الإنجليزي.



ونشر نادي ميلان، عبر تطبيق «إنستغرام»، مقطع فيديو لوصول المهاجم الأميركي في مطار ميلانو أمس، مرفقا بتعليق «هبوط في ميلانو».



وسيخضع بوليسيتش (24 عاما) للفحص الطبي قبل أن يوقع العقد، الذي تردد أنه سيستمر لمدة أربعة أعوام.



وذكرت شبكة «سكاي» التلفزيونية أن قيمة الصفقة تبلغ 22 مليون يورو (24.2 مليون دولار).



ونقلت صحيفة «لا غازيتا ديللو سبورت» عن بوليسيتش قوله: «أنا سعيد بالتواجد هنا، إنه ناد تاريخي وأسطوري، سنحاول الفوز بالألقاب».



وكان بوليسيتش قد انضم إلى تشلسي عام 2019 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 64 مليون يورو، وقد وقع عقدا لمدة خمسة أعوام كان من المفترض أن تنتهي في 2024.



وشارك بوليسيتش في 24 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز سجل خلالها هدفا واحدا.



وسيصبح بوليسيتش ثاني صفقة صيفية لميلان من تشلسي، بعد التعاقد مع لاعب خط الوسط روبن لوفتس-تشيك.