ثامر السليم



نظّم الاتحاد الوطني لطلبة المملكة المتحدة لقاءه التنويري للطلبة المقبولين في خطة البعثات 2023/2024.



وأكد رئيس الهيئة الإدارية في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ببريطانيا سالم الشبال أن الاتحاد يحرص على توجيه الطلبة المستجدين إلى التسجيل في أفضل الجامعات البريطانية، وإرشادهم إلى كيفية استكمال إجراءاتهم الأكاديمية ضمن خطته لخدمة طلبة البعثات الخارجية التي تعتمدها وزارة التعليم العالي سنويا.



وأوضح ان الاعداد الطلابية التي حضرت اللقاء فاقت التوقع لحرصهم على معرفة اجراءات ما بعد القبول وكيفية استكمالها، كما تواجد أعضاء الاتحاد للرد على جميع اسئلة الطلبة والتساؤلات التي يتم طرحها.



وبين ان الاتحاد حرص على تواجد الطلبة المستمرين في اللقاء التنويري للرد ايضا على تساؤلات الطلبة من خلال تجاربهم السابقة في الدراسة في جامعات بريطانيا.



وعلى هامش اللقاء التنويري، أقام الاتحاد معرض الجامعات البريطانية في فندق الريجسني، لتعريف الطلبة اكثر على التخصصات وطبيعة الدراسة بها، حيث انتظمت الجامعات بوضع البوثات وممثلين عنها للرد على الاستفسارات والاسئلة.