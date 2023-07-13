ثامر السليم

أصدر وزير التعليم د.حمد العداوني قرارا وزاريا يقضي بإضافة جامعة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بها لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بـ 9 تخصصات محددة.



وجاء في القرار، الذي أصدره د.العدواني مؤخرا وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن التخصصات المضافة في نظام البكالوريوس هي: إدارة الأعمال، العلوم في الهندسة المدنية، العلوم في تقنية المعلومات، العلوم في هندسة الحاسوب، العلوم في الهندسة الكهربائية، العلوم في الهندسة الميكانيكية، العلوم في الهندسة الكيميائية، المعمار، والعلوم في الصحة العامة.