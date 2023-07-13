عبدالعزيز الفضلي



يختتم اليوم الخميس طلبة الصف الثاني عشر في القسم العلمي اختبارات الدور الثاني بامتحان الأحياء، بينما يكون يوم الأحد المقبل الامتحان الاخير لطلبة الصف الثاني عشر أدبي باختبار مادة الإحصاء.



وقامت وزارة التربية بجهود كبيرة لتوفير افضل الأجواء لأبنائنا الطلبة وذلك بالتعاون والتنسيق مع المناطق التعليمية ولجان الاختبارات وكنترول التصحيح الذي يعمل حتى منتصف الليل لإنجاز مهامه بشكل يومي.



وقالت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان نتائج الاختبارات مطمئنة ولا تدعو للقلق، لافتة الى ان الخطة الموضوعة سارت على ما يرام بتعاون الجميع، متمنية التوفيق والنجاح لطلبتنا في هذه الامتحانات التي تعتبر الفرصة الأخيرة لهم.