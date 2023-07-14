في الغش ظلم وبغي، والغشاش فرد فاسد بالمجتمع، فهو يهدم ولا يبني، يفسد ولا يصلح، من يتخذ الغش سبيلا له سيسلك كل سبيل حرام، فهو تنعدم عنده القيم، وتختلف عنده المعايير، ويصير عنده الغش عادة فيأخذ ما لا يستحقه، ويتطاول على الآخرين ويظلمهم ويأخذ حقوقهم، فيترسخ في حياته مبدأ التجاوز والظلم والفساد والواسطة، فهو لم يتحصل على الدرجات العالية إلا بالحرام، ولم يكمل دراسته إلا بالحرام، لأنه أخذ مكانا لا يستحقه وتبوأ مرتبة لا يستحقها، سواء في الجامعات والكليات أو في البعثات والدراسة خارج البلاد أو غيرها، أو حتى بالوظيفة والعمل، وتصير حياته في المستقبل كلها حراما في حرام، شهادته حرام، راتبه حرام، مأكله ومشربه وملبسه كله حرام في حرام، وما بني على باطل فهو باطل، وما بني على حرام فهو حرام.



لذلك، نرى كثيرا من الناس ممحوقي البركة، راتبهم عال جدا ويتضجرون ويسخطون: «الراتب لا يكفي»، لأنه ممحوق البركة، وقتهم ليس فيه بركة، مالهم ليس فيه بركة، اولادهم ليس فيهم بركة، حياتهم كلها معقدة ومشاكل في كل مكان، في عملهم، مع أزواجهم، مع اولادهم، مع اقاربهم، ومع جيرانهم، سياراتهم دائما تتعطل، تقع لأبنائهم مشاكل وحوادث وكوارث كثيرة.. الخ.



الغشاش مجرم اجتماعي، مهندس ممكن يقتل العشرات في تخطيط مبنى، يحدث نكبة في السماء فيسقط طائرة بركابها، يقتل أناسا اصحاء في المستشفيات.. الخ، لأن فاقد الشيء لا يعطيه.



يلجأ الطالب للغش:



1 ـ لأنه لا يريد أن يتعب نفسه بالدراسة طوال العام.



2 ـ أو يرى أن غيره سيغش وسيحصل على درجات عالية.



3 ـ أو يرى أن المكان الذي سيلتحق به يحتاج الى معدلات عالية وقدراته الذهنية لا تسعفه لذلك.



4 ـ عدم قدرة الطالب على استيعاب المادة الدراسية كلها بسبب التسويف بالدراسة تراكمت عليه الدروس فيرى ضخامة المادة العلمية وصعوبة استيعابها.



5 ـ عدم الاستعداد الجيد للامتحان.



6 ـ احيانا يكون هناك خلل ببعض الاختبارات مثل عدم تناسب اسئلة الامتحان مع مستوى الطالب، او ان تكون طويلة ولا تتناسب مع الوقت المخصص للامتحان.



7 ـ كره الطالب للمعلم او للمادة الدراسية، بسبب سوء العلاقة بين الطالب والمعلم او ضعف مستوى المعلم في شرح المنهج الدراسي.



8 ـ تهاون المراقبين وعدم جديتهم بالمراقبة وانشغالهم خلال الاختبار عن الطلبة مرتكبي جريمة الغش.



9 ـ مصاحبة رفاق السوء الذين يشجعون بقية الطلبة ويدفعون زميلهم للغش.



10 ـ التربية الخاطئة لبعض الأسر لأبنائهم والمنافية للأخلاق والقيم الاسلامية، وكم رأينا وسمعنا أن الأسرة هي من تشتري وسيلة الغش لأبنائهم.



ونصيحتي للطلبة أقول:



1 ـ عليكم بالمذاكرة أولا بأول طوال العام.



2 ـ الانتباه والإصغاء الجيد لشرح المعلم.



3 ـ مراجعة المعلم ومناقشته خلال الحصة الدراسية في كل شيء لم تفهمه.



4 ـ حل الواجبات الدراسية أولا بأول.



5 ـ عمل ملخصات لكل مادة.



6 ـ مهم جدا عمل خرائط ذهنية للموضوعات، لأنها تسهل فهمها وحفظها.



7 ـ مصاحبة الطلبة الممتازين المجتهدين.



8 ـ الاستعانة أولا وقبل كل شيء بدعاء الله تعالى أن يسهل عليه ما يصعب أو يعسر، والله لا يخيب من دعاه.



9 ـ الحرص على رضا الوالدين والطلب منهما الدعاء بأن الله يوفق أبناءهم وييسر لهم أمورهم وييسر لهم كل عسير.