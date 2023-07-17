7 مراكز بالمناطق الصحية تستقبل ما يقارب 3000 طالب وطالبة سنويا



عبدالكريم العبدالله

أعلنت مديرة إدارة الصحة المدرسية في وزارة الصحة د.وفاء الكندري عن البدء في استقبال المقبولين في «البعثات الدراسية» لإجراء الفحوصات الطبية لهم وفق «خطة» منظمة في مراكز الصحة المدرسية.



وذكرت الكندري في تصريح لـ «الأنباء» أن هناك 7 مراكز لـ «الصحة المدرسية» في جميع المناطق الصحية يتم من خلالها استقبال الطلبة المبتعثين للدراسة لإجراء الفحوصات الطبية، مشيرة الى أنه يتم سنويا استقبال ما يقارب 3000 طالب وطالبة.



ونوهت د.الكندري الى انه يتم استقبال الطلبة لإجراء الفحوصات في مراكز الصحة المدرسية بمختلف المناطق الصحية على فترتين، الأولى من يوم الأحد الى الخميس من الساعة 7.30 صباحا حتى 1.30 ظهرا، أما الفترة المسائية فتكون يومي الأحد والأربعاء من الساعة 4 مساء حتى 9 مساء.



وأشارت الى أن المستندات المطلوب من الطلبة احضارها هي «كتاب طلب استخراج شهادة لياقة صحية من التعليم العالي - جواز السفر - شهادة الميلاد - شهادة التطعيمات - صورة شخصية حديثة - كتاب إخطار بالقبول والنموذج الطبي الخاص بالجامعة في حال الدراسة على النفقة الخاصة».



وأوضحت أن الفحوصات التي يتم إجراؤها للطلبة المبتعثين هي «قياس الوزن والطول والنظر - فحص القلب والجهاز التنفسي - أخذ التاريخ المرضي للطالب - استكمال التطعيمات - تحويل الطالب للعيادات التخصصية لعمل الفحوصات المخبرية حسب متطلبات الجامعة، لافتا الى أنه بعد إجراء الفحوصات تقوم مراكز الصحة المدرسية بإصدار» شهادة تطعيمات مترجمة - شهادة لياقة صحية - شهادة اقرار التاريخ المرضي للطالب».



وشددت د.الكندري على حرص وزارة الصحة على الحفاظ على صحة الطلبة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، والتي تؤثر بشكل ايجابي على تجربتهم التعليمية، وتسهم في تحقيق أهدافهم الاكاديمية والشخصية.



مراكز الصحة المدرسية لاستقبال الطلبة المبتعثين للدراسة بالخارج



٭ مركز الصقر التخصصي - منطقة العديلية.



٭ مركز الصحة المدرسية - منطقة بيان.



٭ مركز الصحة المدرسية - منطقة العدان.



٭ مركز متعب الشلاحي الصحي - منطقة اشبيلية.



٭ مجمع الجهراء الصحي - منطقة الجهراء.



٭ مركز الفحيحيل الصحي - منطقة الفحيحيل.



٭ مركز صباح الأحمد الصحي D قطاع D ويعمل خلال الفترة الصباحية يومي الأحد والأربعاء فقط.