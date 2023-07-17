استأنف مصرف سورية المركزي سياسة رفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية أمس، لمواكبة الانهيار التاريخي الذي تشهده العملة المحلية والتي دفعت «المركزي» لرفع سعر الصرف ثلاث مرات الأسبوع الماضي.



وفي النشرة الخاصة بالتصريف النقدي وتسلم الحوالات الخارجية بلغ سعر صرف الدولار الواحد 9500 ليرة سورية ارتفاعا من 9200 الأسبوع الماضي. وبقي سعر تصريف الدولار بالنشرات الخاصة بالمصارف عند حدود 6532 ليرة سورية.



أما سعر صرف الدولار في السوق السوداء فقد فاق السعر الرسمي بأكثر من ألف ليرة، حيث سجل 10550 للمبيع في دمشق، وأكثر من 10700 ليرة في حلب، بحسب موقع «الليرة اليوم».



وواكب الذهب سعر الدولار التصاعدي حيث ارتفع بأكثر من 15 ألف ليرة عن سعر أمس الأول، وبيع الغرام من عيار 21 بنحو 585 ألف ليرة سورية، فيما بيع غرام الذهب من عيار 18 بنحو 502 ألف ليرة.