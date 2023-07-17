قالت شركة أكيومن فارماسيوتيكالز أمس، إن عقارا تجريبيا لعلاج ألزهايمر طورته الشركة اجتاز اختبارا أوليا للسلامة وسينتقل بذلك لتجارب أكبر.



يستهدف هذا العقار شكلا جديدا من المكون البروتيني السام بيتا أميلويد في المخ. وقالت الشركة إن العقار إيه.سي.آي 193 تم استقباله بشكل جيد في أول تجربة اختبار على المرضى.



وعرضت الشركة نتائج الدراسة التي أجريت على عينة عشوائية تضم 62 مريضا لديهم أعراض مبكرة بالإصابة بألزهايمر في المؤتمر الدولي لرابطة ألزهايمر في أمستردام.



وشملت الدراسة مقارنة بين مجموعة من المشاركين تم إعطاؤهم العقار مع مجموعة أخرى تم إعطاؤها عقارا وهميا.