أعلنت شركة رساميل للاستثمار انضمامها إلى قائمة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA)، للشركات المساهمة في تشجيع وجذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة إلى السوق الكويتي، من خلال توفير مزايا استثنائية لأصحاب الأعمال وإتاحة الفرص المناسبة لهم للدخول إلى السوق المحلي.



وجاء انضمام «رساميل» إلى قائمة «KDIPA»، بما يعكس الثقة التي تتمتع بها كواحدة من الشركات الرائدة في قطاع الاستثمار ويظهر الخبرة التي يتمتع بها فريق العمل لديها، وقدرته على تلبية احتياجات المستثمرين الدوليين وتوفير الفرص التي تتيح لهم تحقيق عوائد مميزة على استثماراتهم في الكويت وفي غيرها من الدول حول العالم.

وبهذه المناسبة، قال رئيس إدارة تطوير الأعمال حمد الشيخ مساعد: إن انضمام «رساميل» إلى قائمة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، يأتي في إطار مسؤوليتها في الترويج للكويت كموطن للاستثمار الواعد، بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة على المستوى الإقليمي والعالمي. وأضاف أن جذب المستثمرين إلى الكويت يسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي في الدولة، ويعزز ريادة ومشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصاد في السوق المحلي، بما يؤدي إلى تحقيق قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة.

وأشاد الشيخ مساعد بجهود هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، التي تسهم في الارتقاء بترتيب الكويت على صعيد الأعمال في دول المنطقة والعالم، لافتا إلى أن «رساميل» توفر جميع إمكانياتها في سبيل دعم الهيئة ومساعدتها على جذب المستثمرين الأجانب إلى الكويت وضخ الأموال في السوق المحلي.

وأضاف أن «رساميل للاستثمار» تمتلك فريق عمل يتمتع بخبرات كبيرة في مجالات عدة جميع المجالات، ويقدم النصائح المناسبة للمستثمرين، مشيرا إلى أنه يعمل على دراسة الفرص الاستثمارية المتنوعة وتقديم دراسة متكاملة لجذب المزيد من العملاء المحليين والأجانب إلى قائمة المستثمرين في محافظها المتنوعة التي توفرها والتي ترضي جميع الطموحات وتسهم في تحقيق عوائد مضمونة للشركة وللمستثمرين على حد سواء.