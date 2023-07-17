تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراحين برغبة، الأول يتعلق بتأهيل الساحات الترابية الشاغرة في المناطق السكنية للعب الأطفال ورياضة الكبار وفق الاشتراطات الصحية والتربوية اللازمة.

وجاء في نص الاقتراح: انه نظرا لتضييق الحكومة (الشؤون والتجارة) على نشاط «ألعاب التسلية للأطفال» في الجمعيات التعاونية، وبالنظر لأهمية أماكن ألعاب التسلية للأهالي في جميع المناطق السكنية بالكويت، ونظرا لارتفاع تكلفة الألعاب بالمجمعات التجارية وغيرها، مما يثقل كاهل رب الأسرة، ونظرا لوجود ساحات ترابية عديدة مهملة في المناطق السكنية، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بشأن تأهيل الساحات الترابية الشاغرة في المناطق السكنية للعب الأطفال ورياضة الكبار وفق الاشتراطات الصحية والتربوية اللازمة.

وتعلق الاقتراح برغبة الثاني بالسماح للجمعيات التعاونية بتأسيس أندية صحية GYM للذكور والإناث والأطفال بكل منطقة سكنية.

وجاء في نص الاقتراح ان أهمية الأندية الصحية تأتي كونها تسهم وبشكل مباشر في الحفاظ على صحة العامة، لذا نجد إقبال الكثير على الأندية الصحية الخاصة لممارسة الرياضة التي يرغبون فيها. وعلى الرغم من أهمية هذه الأندية إلا أنها قليلة بالمقارنة بأعداد من يرغبون في ممارسة الرياضة.

ولما كان للعمل التعاوني من أهمية كونه يدعم المجتمع بكل النواحي بالإضافة إلى دوره الاقتصادي الأساسي، فإن الاهتمام بصحة أفراد المجتمع يجب أن يكون أحد مهام العمل التعاوني.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة للسماح للجمعيات التعاونية بتأسيس أندية صحية GYM للذكور والإناث والأطفال بكل منطقة سكنية، وبإمكانها الاستعانة بالمنشآت الرياضية الموجودة في مدارس المنطقة لإقامة هذه الأندية. ويجوز الاستعانة بالمعلمين والموجهين المتقاعدين للإشراف على هذه الأندية وتدريب المشتركين فيها.