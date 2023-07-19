يتوقع أن يحصل عقار ضد ألزهايمر توصلت إليه شركة الأدوية الأميركية «إلاي ليلي» على الترخيص هذه السنة في الولايات المتحدة، بعدما نشرت النتائج الكاملة لاختبار سريري واسع النطاق.



وأكدت هذه النتائج فاعلية دواء دونانيماب في إبطاء تطور الأعراض لدى المرضى، خصوصا إذا بدأوا باستخدامه في مرحلة مبكرة، إلا أن بعض الخبراء أبدوا حذرا حيال هذا الدواء لاعتبارهم أن منافعه «متواضعة» وأنه يتسبب في آثار جانبية خطيرة.



ورخصت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية في مايو الفائت لعقار أول مماثل ضد ألزهايمر هو «ليكيمبي» تنتجه مجموعة الأدوية اليابانية «إيساي» بالتعاون مع الأميركية «بايوجين» ويشكل ليكانيماب مكونه النشط.



وأفادت «إلاي ليلي»، بأنها تتوقع قرارا من السلطات الصحية الأميركية «بحلول نهاية السنة الجارية»، معلنة أنها بصدد تقديم طلبات ترخيص للدواء في دول أخرى.



ويؤخذ دونانيماب كما ليكانيماب من طريق الوريد، ويعمل على إتلاف الصفائح التي تشكلها بروتينات في دماغ المرضى تسمى «أميلويد».



وأجريت التجربة السريرية لدواء «إلاي ليلي» في 8 ثماني دول على أكثر من 1700 شخص تتراوح أعمارهم بين 60 و85 عاما لم يصلوا بعد إلى مرحلة متقدمة من المرض، ونشرت النتائج في مجلة «جاما» العلمية.