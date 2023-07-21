هل يتناسب عدد الطلاب والطالبات الراسبين في مقرر القانون المدني مع باقي مقررات الفرقة الرابعة أو تزيد عليها أو تنقص؟



وجه النائب فارس العتيبي سؤالا إلى وزير التعليم بشأن رسوب عدد كبير من طلبة الفرقة الدراسية الرابعة في كلية الحقوق بجامعة الكويت في مقرر القانون المدني، ونص السؤال على ما يلي:



نظرا لما أسفرت عنه نتائج الاختبارات النهائية في مقرر القانون المدني للفرقة الدراسية الرابعة في كلية الحقوق في جامعة الكويت للعام الدراسي 2022/2023 من رسوب عدد كبير من الطلاب والطالبات في هذا المقرر، الأمر الذي قد يترتب عليه إعادة السنة الدراسية كاملة لدراسة مادة واحدة بالنسبة للعديد منهم وتأخر تخرجهم، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ عدد الطلاب والطالبات الراسبين في مقرر القانون المدني مع العدد الإجمالي للطلبة المسجلين في هذا المقرر.



2 ـ هل يتناسب عدد الطلاب والطالبات الراسبين في مقرر القانون المدني مع باقي مقررات الفرقة الرابعة أو تزيد عليها أو تنقص؟



3 ـ عدد الطلاب والطالبات الراسبين في مقرر القانون المدني في السنوات الدراسية السابقة ومقارنة ذلك بعدد السنة الدراسية الحالية.



4 ـ هل بحثت أسباب الرسوب في هذا المقرر من الجانب الأكاديمي، وما الخطوات والإجراءات التي اتخذت؟