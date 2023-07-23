أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا وزاريا بإشهار جمعية الدعوة العالمية.



وتضمن القرار:



مادة 1: تشهر جمعية الدعوة العالمية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2: يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.



وجاء في ملخص النظام الأساسي لجمعية الدعوة العالمية: قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل جمعية الدعوة العالمية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة، وذلك بهدف تهيئة بيئة دعوية جاذبة للمستفيدين من نشاطات الجمعيات الدعوية ودعم البرامج الدعوية الشبابية واستخدام جميع وسائل التقنية الحديثة لخدمة الإسلام ودعوة الناس وإعداد دعاة لدعوة الناس وإزالة الشبهات والمغالطات عن الإسلام والدين الوسطي ودعم ومساعدة المهتدين الجدد لتعليم الدين وتهيئة الطلبة وابتعاثهم في الخارج وتقوية عقيدتهم وإعطائهم العلم الكافي للتصدي للشبهات والمغالطات عن الاسلام التي سيواجهونها في الخارج والمساهمة في نشر الوعي الإسلامي.



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