تقدم النائب محمد الرقيب باقتراح برغبة لكي تعوض المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين كافة عن المبالغ المالية التي تم صرفها في استكمال تشطيب منازلهم، على أن يحدد المبلغ التقديري من قبل لجنة تشكل من قبل وزير الدولة لشؤون الإسكان.

ونص الاقتراح على ما يلي: قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتصميم وإنشاء وبناء 509 بيوت حكومية في منطقة شرق تيماء بما عرف بقانون من باع بيته الصادر في فبراير سنة 2015.

ولأن تنفيذ المشروع قد شابه العديد من الملاحظات في البناء والنواقص في مواد البناء والمستلزمات الأساسية وأعمال التشطيب مثل التكييف والسخان المركزي وأعمال الديكور ومواد التوصيلات الكهربائية، حيث تم تحمل التكلفة الإجمالية من قبل المخاطبين بالقانون من المستفيدين من المنازل التي وزعت عليهم.

ولأن المؤسسة قامت بتوزيع عدد 1184 منزلا للمخاطبين بقانون من باع بيته في منطقة شرق صباح الأحمد، فإن النواقص في البناء والتشطيب تم تحملها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ولأن العدل والمساواة ركيزتان أساسيتان في الدستور الكويتي، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

تعوض المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين كافة المبالغ المالية التي تم صرفها في استكمال أعمال تشطيب منازلهم، على أن يحدد المبلغ التقديري من قبل لجنة تشكل من قبل وزير الدولة لشؤون الإسكان.