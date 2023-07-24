عقدت لجنة مشتركة أردنية - سورية أول اجتماع لها في عمان أمس، للبحث في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود بين البلدين على ما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان.



وكانت اللجنة الأردنية - السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، شكلت تنفيذا لما اتفق عليه خلال اجتماع عمان التشاوري الذي استضافه الأردن في الأول من مايو الماضي.



وبحثت اللجنة «التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجه وتهريبه، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريبها عبر الحدود إلى الأردن» على ما جاء في بيان الوزارة.



كذلك، بحثت «الإجراءات اللازمة لمكافحة عمليات التهريب، ومواجهة هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها».



وكان وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي زار سورية في الثالث من يوليو الحالي وبحث مع الرئيس السوري بشار الأسد في ملفي اللاجئين السوريين ومكافحة تهريب المخدرات.



واتفق الجانبان خلال تلك الزيارة على عقد اجتماع اللجنة الأول في عمان.



وكان اجتماع تشاوري حول سورية عقد في عمان في الأول من مايو الماضي بمشاركة وزراء خارجية كل من السعودية وسورية والأردن والعراق ومصر، بحث في موضوع مكافحة تهريب المخدرات، وسبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار.