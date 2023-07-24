طالب بفتح فرع للمجلس الطبي في محافظة الأحمدي

قدم النائب ماجد المطيري سلسلة اقتراحات، جاء أولها كالتالي:

لما كان وزير التربية ووزير التعليم العالي قد أصدر قرارا بوقف الابتعاث لتخصص طب الأسنان في الدول العربية فقط، سواء في خطة البعثات او الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية، وفقا للقرارات المنظمة او الضم الى البعثات بدءا من العام الدراسي 2022-2023، وقد برر الوزير قراره المذكور برغبته في زيادة عدد المبتعثين في تخصصات الطب البشري وذلك على حد زعمه، مع العلم أن تخصص طب الأسنان مازال مفتوحا بخطة بعثات الوزارة بجميع الدول ماعدا الدول العربية، وهذا الأمر يناقض ما اسس عليه الوزير قراره الصادر بوقف الابتعاث لذلك التخصص.

لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

«إصدار قرار بفتح الابتعاث لتخصص طب الأسنان والطب البشري في الدول العربية سواء في خطة الابتعاث او الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية بدءا من العام الدراسي 2023-2024.

وجاء في الاقتراح الثاني ما يلي:

نظرا لأهمية الشباب في بناء الوطن والعمل على حماية النشء مسؤولية الدولة، وأنه لا بد من تهيئة السبل والمنشآت للعمل على الحفاظ على الشباب ونظرا للنجاحات الكبيرة للنادي العلمي في البلاد وإقامته لكثير من الأنشطة والفعاليات الناجحة، واستثمارا لطاقات الشباب العلمية، فكان لا بد من احتواء الاطفال والشباب لتحقيق الاستفادة العلمية من اوقات فراغهم واكتشاف قدراتهم ومواهبهم في المراحل العمرية المختلفة، وكذلك لا بد من تشجيعهم على الانخراط في المجالات العلمية التي تخدم مستقبل بلدنا وتعمل على تنمية المهارات اليدوية وعلى العمل بروح الجماعة.

لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: انشاء أفرع للنادي العلمي في محافظة الأحمدي وأخرى في محافظة مبارك الكبير مع تخصيص ارض لكل فرع بمساحة كافية لإقامة انشطة النادي واستيعاب الاعداد المتوقعة لانتساب الشباب في النادي.

ونص اقتراحه الثالث على التالي:

نظرا لما تشهده منطقة الصباح الصحية من ازدحام شديد ومنها المجلس الطبي ولكونها تشمل مراجعي اغلب مناطق دولة الكويت.

لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

1 - افتتاح فرع للمجلس الطبي بمحافظة الأحمدي.

2 - توسعة الصحة المدرسية فرع محافظة الأحمدي.