أعلن الجيش الأردني أمس أنه أسقط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة جاءت من سورية بمنطقة واقعة على حدوده الشمالية في ثالث حادث من نوعه خلال الأسابيع القليلة الماضية.



وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية «إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية». وأضاف أنه تبين بعد إسقاط الطائرة أنها تحمل كيلوغرامين من مادة الكريستال.



جاء ذلك، غداة اجتماع قادة الجيش والأمن من الأردن وسورية لمناقشة مكافحة تجارة المخدرات المتنامية من الأراضي السورية عبر الحدود المشتركة، التي شهدت مناوشات دامية ألقي بالمسؤولية عنها بشكل أساسي على ميليشيات موالية لإيران لها نفوذ في جنوب سورية.



ويأتي الاجتماع بعد تلقي الدول المجاورة لسورية تعهدا من حكومة دمشق خلال اجتماع في مايو الماضي في عمان بالتعاون مع جهودهم لكبح جماح تجارة المخدرات السورية المزدهرة مقابل مساعدتها في الخروج من حالة العزلة.



وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن المحادثات أجريت برئاسة رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني من الجانب الأردني، ووزير الدفاع علي محمود عباس ومدير المخابرات العامة اللواء حسام لوقا من الجانب السوري. وناقشت المحادثات التهديد الذي تشكله المخدرات على استقرار المنطقة.



وأضاف البيان «بحث الاجتماع التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجها وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريبها عبر الحدود إلى الأردن، كما بحث الإجراءات اللازمة لمكافحة عمليات التهريب ومواجهة هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها».