عبدالكريم العبدالله



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» على صفحتها الأولى بعدد الأحد الماضي، أصدرت وزارة الصحة قرارا إداريا يقضي بتشكيل لجنة لإجراء المقابلات الشخصية، للاختيار من بين المتقدمين لمنصب رئيس مكتب صحي، ملحق صحي، ملحق مالي، ملحق إداري، في سفارات الكويت بالخارج، وذلك لضمان أقصى درجات الحياد والشفافية، وبتوجيهات من وزير الصحة د.أحمد العوضي. وحدد القرار الذي يعد الأول من نوعه مهام عمل اللجنة بمراجعة وتقييم مؤهلات المتقدمين للوظائف السابقة، وإجراء المقابلات الشخصية للمستوفين للشروط وفقا لقرارات وتعاميم ديوان الخدمة المدنية، والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، وذلك توخيا لأقصى درجات الحياد والمساواة بين المتقدمين.