قدم النائب حمدان العازمي ملاحظات على برنامج عمل الحكومة جاءت كالتالي:



استنادا لنص المادة 98 من الدستور التي تنص على أن «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج».



وبعد ان قدمت الحكومة برنامج عملها وتمت مناقشته في جلسة خاصة بمجلس الأمة بتاريخ 18 يوليو 2023، والتي أبدينا خلالها رأينا في البرنامج الذي جاء غير متكامل ويتجاهل الأولويات النيابية ولا يخدم توجه تصحيح المسار.



ولما كانت المذكرة التفسيرية للمادة 98 من الدستور تشير الى ان الملاحظات النيابية على برنامج عمل الحكومة تقدم مكتوبة، وهو ما طالبت به الحكومة خلال الجلسة، فإننا نرجو التكرم بتوجيه هذا الكتاب المتضمن ملاحظاتنا واستفساراتنا بشأن برنامج عمل الحكومة، الى سمو رئيس مجلس الوزراء للرد عليها، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- تزويدي بفريق العمل الذي قام بإعداد خطة العمل مع محاضر الاجتماعات التي عقدت متضمنا تقريرا مفصلا بأسماء وخبرات الذين أعدوا البرنامج؟



2- تزويدي بالعقود المبرمة مع الشركات الاستشارية التي ساهمت في كتابة برنامج عمل الحكومة مع ذكر جنسياتهم ومحل إقامتهم والتكاليف التي دفعتها وزارة المالية من مصاريف نقل وسكن وأي مصاريف أخرى أنفقتها الدولة.



3- إفادتي بالتأشيرات الاستثنائية التي صدرت للجنسيات التي ساهمت في كتابة برنامج عمل الحكومة ضمن الشركات الاستشارية مع تزويدي بالمعلومات التي أعطيت لهم والردود التي جاءت من قبلهم متضمنة جميع التفاصيل؟



4- إفادتي بالمسؤول الإداري الذي كتب برنامج عمل الحكومة مع خبراته الوظيفية والأعمال المنوطة به والمكافآت التي يتقاضها من الدولة شاملة جميع الجهات.



5- هل قامت وزارة المالية بأخذ رأي الجهات المختلفة عن الدولة وهل قامت بالاجتماع معهم؟ يرجى تزويدي بجميع المراسلات والاجتماعات والمواعيد والأشخاص من ممثلي الجهات مع مسمياتهم الوظيفية والمحاضر الداعمة لذلك.



6- ما الأسس والمعايير والأطر والنماذج الاقتصادية التي استندت اليها وزارة المالية في كتابة برنامج عمل الحكومة؟



7- ما العوائد المرجوة على الاقتصاد الوطني في حال تنفيذ برنامج عمل الحكومة بما يتعلق في الجانب الاقتصادي والاستثماري؟



8- هل قام وزير المالية بالاجتماع مع الوزراء المعنيين في تنفيذ الخطة؟ ان كان نعم يرجى تزويدي بالاجتماعات التي عقدت مع المحاضر المؤكدة على ذلك؟



9- إفادتي بالشركات التي تعاقدت معها وزارة المالية في تنفيذ برنامج عمل الحكومة متضمنا تاريخها الوظيفي والإنجازات والخبرات التي قامت بها مدعمة بالميزانيات المالية ومركزها والخبرات الدولية التي قامت بها مع السير الذاتية للمسؤولين فيها؟



10- هل قامت الوزارة بالاستعانة بالخبرات الوطنية في كتابة برنامج عمل الحكومة؟ مع تزويدي بأسماء الفريق الوطني ان وجد مع خبراتهم؟



11- لوحظ ان أغلب ما جاء في مشروع عمل الحكومة هي مشاريع خاصة للجهات، ما الأسس والمقاييس المستخدمة ليكون المشروع ضمن برنامج عمل الحكومة؟



12- غاب عن مشروع عمل الحكومة الإصلاحات السياسية والديموقراطية، ما السبب في إغفال تلك الإصلاحات عن برنامج عمل الحكومة؟



13- نمى إلى علمي أن بعض المشاريع في برنامج عمل الحكومة جزء من الاستحقاقات الدولية والأممية، ما الدافع في وضعها ضمن برنامج عمل الحكومة؟



14- هل تضمن الفريق الذي أعد الخطة متخصصين في التمويل والاقتصاد والقانون والإدارة العامة والتسويق وغيرها من المؤهلات التي تخدم الخطة وفق الاختصاص او غير ذلك؟ يرجى تزويدي بالمؤهلات التي أعدت الخطة.



15 - خلا برنامج عمل الحكومة من تقدير الميزانية العامة لتنفيذ الخطة ما السبب في ذلك؟



16- عرض في برنامج عمل الحكومة بعض المشاريع الاقتصادية والمالية والاستثمارية ما الإطار الذي جعلها ضمن الخطة مع المبررات والعوائد على الحالة المالية للدولة؟



17- هل راعت الخطة حالة التضخم؟ يرجى تزويدي بالدراسة الداعمة لتخفيض التضخم.



18- إفادتي بأثر الخطة الإيجابي على المواطنين وأصحاب الدخل المنخفض والمتقاعدين بشكل مفصل؟



19- هل راعت الخطة تصنيف الكويت الائتماني وما الأطر المهمة في تصحيح التصنيف إلى الأفضل؟



20- خلت الخطة من مشاريع لمحاربة غسيل الأموال والتكسب غير المشروع الذي يؤثر على الاقتصاد الوطني، يرجى إفادتي بالمبررات التي منعت تضمينها.



21- ما الأثر المرجو من برنامج عمل الحكومة على معدلات التضخم، بشكل مباشر او غير مباشر، متضمنا الدراسة الكاملة للأثر مع أسماء الفريق الذين قاموا بالدراسة مع جنسياتهم؟