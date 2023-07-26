مبارك التنيب



تمكن رجال الأمن الجنائي من إغلاق قضية حملت عنوان السب العلني والتهديد والفعل الفاضح والتحريض على الفسق والفجور بضبط شاب من مواليد 1999 حيث تعرفت المجني عليها على المتهم والذي بدوره لم ينكر التهمة وإنما برر ما صدر عنه باستفزاز الفتاة الحسناء لتحرشه وتجاهلها له وبهذا التصرف أخرجته عن طوره ولم يتمالك أعصابه.

وحول تفاصيل القضية والتي سجلت في مخفر ميدان حولي قال مصدر امني ان فتاة لبنانية من مواليد 1982 ذكرت انها خلال تواجدها داخل سيارتها مقابل مركز تسوق داخل محطة وقود على الدائري الرابع فوجئت بمركبة فارهة بها شاب يتحدث اللهجة الوطنية ومتوسط الطول والبنية ويرتدي الزي الوطني وذو شعر كثيف وبشرة سوداء ولديه لحية وشارب توقف الى جوار مركبتها وطلب رقم هاتفها حتى يتحدث اليها لاحقا، وأضافت تجاهلت هذه التصرفات الصبيانية تماما وإذ به يخرج من سيارته ويكيل لي السباب ويتوعدني بالأذى ومن ثم صدر عنه فعل فاضح وانصرف وقدمت الفتاة أوصاف مركبة المدعى عليه ورقم اللوحة.



وعلى الفور تمت احالة ملف القضية إلى المباحث والتي حددت المتهم وتم استدعاؤه حيث تمت مواجهته بإفادة الفتاة حيث اعترف بالسب والتهديد والفعل الفاضح والتحريض على الفسق، مشيرا الى ان تصرفه جاء نتيجة تجاهل المجني عليها له وكونها لم تعطه اي اهتمام لمثل هذه الأفعال.



وأضاف المصدر: كإجراء احترازي يستلزمه التحقيق تم عرض المتهم على الفتاة والتي تعرفت عليه وعليه تمت احالة المتهم مرفق معها أقوال المدعية والمدعى عليه بتحريات المباحث إلى جهة الاختصاص.