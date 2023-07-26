من إيطاليا واليونان شمالا إلى تونس والجزائر جنوبا وسورية وقبرص شرقا، ضربت سلسلة واسعة من الحرائق العديد من دول البحر الأبيض المتوسط، فيما تشتد موجة القيظ التي يعاني منها نصف الكرة الأرضية الشمالي، والتي أكدت شبكة «وورلد ويذر أتريبيوشن» أنها كان من «المستحيل تقريبا» أن تحدث لولا التغير المناخي.

وتسببت موجة الحر في إحداث فوضى، مع تحطيم درجات الحرارة للأرقام القياسية.

وقد قالت السلطات الجزائرية إنها تكافح لاحتواء ما تبقى من حرائق غابات مدمرة، في جحيم أدى إلى مقتل 34 شخصا على الأقل.

وانتشرت الحرائق أيضا في تونس المجاورة، وأغلقت الطرق المؤدية إلى معبري ملولة وببوش. وسجلت 49 درجة مئوية في بعض المدن التونسية.

وعلى الضفة الشمالية من المتوسط، تواصل اليونان ما وصفته بـ«الحرب» على حرائق الغابات.

وحذر رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، من أنه في المستقبل سيكون الوضع «أسوأ»، حيث رفعت السلطات مستوى الإنذار في مناطق عدة الى «الأحمر»، ما يعني «خطرا بالغا» من اندلاع حرائق غابات.

وكافح رجال الإطفاء في صقلية لإخماد عدة حرائق وصل أحدها إلى موقع قريب من مطار باليرمو ما أدى الى إغلاقه.

واندلع حريق ضخم طال الأحراج في عدة مناطق سياحية في اللاذقية بسورية.