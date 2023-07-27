بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس جمهورية إيطاليا الصديقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا العواصف والحرائق التي اجتاحت مدنا إيطالية وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والإصابات وتدمير للمرافق العامة والممتلكات،



راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من احتواء وتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة جمهورية اليونان الصديقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحرائق التي اجتاحت عددا من الغابات اليونانية وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والإصابات وتدمير للمرافق العامة، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من احتواء وتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. من جهة أخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس جورج مانيه وياه رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه للرئيس وياه موفور الصحة والعافية ولجمهورية ليبيريا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إبراهيم محمد صولح رئيس جمهورية المالديف الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه للرئيس صولح موفور الصحة والعافية ولجمهورية المالديف وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.