التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم



ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟



٭ التوسل بذاته عليه الصلاة والسلام شيء مبتدع لم يأمر به الله ولا رسوله، بل التوسل يكون باتباع سنته ومحبته والإيمان به والصلاة والسلام عليه، والتوسل يكون بأسماء الله الحسنى وبصفاته العلى، كما قال الله تعالى: (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) ويكون التوسل بالعمل الصالح كأن تقول اللهم إني أسألك بصلاتي أن تغفر لي.



ويكون التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، كأن تقول: «ادع الله لي» ومنه سؤال بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو لهم، ومنه استسقاء الأعرابي بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر.



ولم يكن أحد من الصحابة او السلف الصالحين يذهب الى قبره صلى الله عليه وسلم ويجعله وسيلة في دعائه أبدا.



البسملة والوضوء



ما حكم البسملة في الوضوء؟



٭ جمهور أهل العلم على أنها سنة، وذهب الإمام أحمد الى أنها واجبة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» رواه أحمد وأبو داود وسنده حسن.



وعلى كل حال الأحوط ألا يترك البسملة في وضوئه. وإن نسيها فلا شيء عليه، أما قولها في الحمام وهو المكان المعد لقضاء الحاجة فالأفضل أن يتوضأ في المغسلة التي خارج الحمام إن أمكنه وإلا فلا بأس أن يسمي ولكن بصوت يسمع نفسه. والله أعلم.



لا يجوز



هل يجوز لطالبة العلم أن تقول لأستاذها أحبك في الله؟



٭ لا ينبغي لها ذلك خشية الفتنة، لها أن تدعو له بخير بظهر الغيب. والله أعلم.



التشهد الأول



إذا نسي المصلي التشهد الأول من الصلاة الرباعية او الثلاثية فما الحكم؟



٭ إذا تذكّر بعد ان استتم قائما فلا يرجع ويسجد سجدتي سهو، أما إذا تذكر بعدما سلم فلا شيء عليه وصلاته صحيحة. والله أعلم.



هدايا العمال



هل يجوز إهداء العمال هدايا مقابل مايقدمونه؟



٭ إهداء الموظفين من الرشوة التي لا تجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هدايا العمال، ولعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما (الوسيط بينهما) وهذه الرشوة من أسباب الفساد في الأرض وضياع الحقوق وتقاطع الناس. والله المستعان.