واصل لاعب كرة القدم الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام تألقه في صفوف فريقه الجديد ريال مدريد، وقاد الفريق إلى الفوز 2-0 على مان يونايتد في جولة الأبطال الودية، المقامة حاليا بالولايات المتحدة.



وافتتح بيلينغهام التسجيل في الدقيقة السادسة، وأضاف زميله خوسيلو الهدف الثاني للريال في الدقيقة 89.



وفي مباراة أخرى، سجل البلجيكي لياندرو تروسار ثنائية في الشوط الثاني وقاد أرسنال للفوز وديا على برشلونة بطل إسبانيا 5-3، في مباراة مشوقة في لوس أنجيليس، ضمن استعادات الفريقين للموسم الجديد.



أحرز تروسار الهدفين في الدقيقتين 55 و78 ليحقق وصيف بطل إنجلترا فوزا مثيرا على ملعب «سوفاي ستاديوم» الرائع في إنغلوود أمام 70 ألف متفرج.



وكان الكاتالوني بادئا بالتسجيل عن طريق الپولندي روبرت ليفاندوفسكي، لكن أرسنال عاد بهدف بوكايو ساكا (13).



واستعاد برشلونة التقدم من ركلة حرة نفذها رافينيا من الدنماركي مارتن أوديغارد لتغير مسارها وتخدع رامسدايل (34).



قبل نهاية الشوط الأول، عادل الوافد الألماني الجديد كاي هافيرتس النتيجة لأرسنال.



ومنح تروسار التقدم لفريقه بتسديدة يسارية زاحفة من داخل المنطقة (55) قبل أن يضيف الثاني بتمريرة من بن وايت الى داخل المنطقة (78).



منح فيران توريس الأمل لبرشلونة مقلصا الفارق قبل دقيقتين، لكن البرتغالي فابيو فييرا رد سريعا بتسجيله الهدف الخامس.