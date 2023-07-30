صدر مرسوم رقم 131 لسنة 2023 بشأن ترقية 4 قضاة من الدرجة الثانية، وجاء في نصه:



يُرقى كل من التالي أسماؤهم إلى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم، وذلك اعتبارا من 1/1/2022:



1 - يوسف داود عبدالله السلمان - قاض من الدرجة الثانية.



2 - فهد ناجي إبراهيم الإبراهيم - قاض من الدرجة الثانية.



3 - عبدالعزيز عبدالرضا يعقوب كراشي - قاض من الدرجة الثانية.



4 - عبدالله صالح عبدالله الحمادي - قاض من الدرجة الثانية.



كما صدر مرسوم رقم 132 لسنة 2023 بترقية 8 رؤساء نيابة في نيابة التمييز، 6 رؤساء نيابة أ ورئيسي نيابة ب، وجاء في نص المرسوم:



يُرقى كل من التالي أسماؤهم إلى الدرجة المبنية قرين اسم كل منهم، وذلك اعتبارا من 27/12/2022:



1 - محمد نصر سويدان - رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز.



2 - أحمد إبراهيم أحمد النجار - رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز.



3 - محمد سعد أبو الفتوح شلبي - رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز.



4 - محمد عبدالحميد العدروسي - رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز.



5 - هيثم محمد عبدالمجيد سليمان - رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز.



6 - ياسر الفاروق الهوبي - رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز.



7 - عمرو أبو مسلم عطية شلبي - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.



8 - أحمد علي أحمد خطاب - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.