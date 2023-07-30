بيروت - بولين فاضل



ستكشف إليسا عن تفاصيل ألبومها الغنائي الجديد المقرر طرحه في موسم الصيف خلال حفلها الغنائي في مدينة العلمين الجديدة بتاريخ 5 أغسطس المقبل بالمشاركة مع الموسيقار عمر خيرت.



ويأتي الحفل ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، ومن المنتظر أن تقدم لأول مرة أغنية «سينغل» جديدة.



وسبق أن كشفت إليسا بعض تفاصيل ألبومها المنتظر، بالرد على أسئلة جمهورها على «تويتر» عبر خاصية «AskElissa»، حيث أعربت عن سعادتها بالتعاون مع الفنان مروان خوري، ونفت أن يكون ثمة شعر لسهام الشعشاع في ألبومها الجديد.