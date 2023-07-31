وجه النائب د.فلاح الهاجري 3 أسئلة إلى وزير التعليم، في شأن استبعاد خريجي المعاهد الدينية من خطة الابتعاث الخارجي، وإلغاء إعلان التعيينات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريـــب، ونصت الأسئلة على ما يلي:



السؤال الأول



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل هناك تخصصات أدبية بجامعة الكويت مغلقة أمام خريجي المعاهد الدينية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما سبب الإغلاق؟



2- لماذا يستبعد خريجو المعاهد الدينية من خطة الابتعاث الخارجي؟



السؤال الثاني



بخصوص إلغاء إعلان التعيين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، واستكمالا لإجراءات شكوى قدمت لرئيس مجلس الوزراء والذي حولها إلى وزير التعليم ثم لمدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- الإفادات المرسلة إلى مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتاريخ 11/6/2023، بخصـــوص الموضوع ذاته، مع تزويدي بصورة ضوئية لهذه الإفادات.



السؤال الثالث



بخصوص إلغاء إعلان التعيينات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- التقارير كافة من اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (287) بتاريخ 22/2/2022.



2- أسماء المرشحين من المتقدمين بهذا الإعلان في مختلف الكليات والأقسام والتخصصات الذين اجتازوا وقبلت أوراق استمارة التقييم ومقابلة الأقسام العلمية.