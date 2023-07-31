قالت النائبـة د.جنـان بوشهـري:‏ تقدمـت بمجموعة من الملاحظات اللائحية والتعديلات على مشروع قانون «مفوضية الانتخابات» ومن ضمنها إلغاء الفقرة الثانية من المادة 16 المتعلقة بفرض ضوابط شرعية على المرأة عند مباشرتها حقها السياسي. وأضافت: موقفي من مشروع القانون بصورته الحالية مبدئي ودستوري لن تغيره مواءمة سياسية لا تضع اعتبارا للممارسة الديموقراطية السليمة. وتابعت: أتوجه بجزيل الشكر للتفاعل النيابي والسياسي والشعبي ومؤسسات المجتمع المدني الداعم لإلغاء الفقرة المذكورة، فنحن أمام مرحلة تستوجب علينا الالتزام بالدستور لـ «تعديل المسار».