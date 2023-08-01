انتقل الجناح الفرنسي ألان سان ماكسيمان جناح نيوكاسل الانجليزي الى أهلي جدة السعودي كما أعلن الناديان.



وذكر نادي نيوكاسل في بيان رسمي «أتم ألن سان ماكسيمان انتقاله الى النادي الأهلي. شكرا لك على كل شيء وافضل التمنيات للمستقبل».



من جانبه، أعلن النادي الأهلي التعاقد مع ماكسيمان بعقد لمدة 3 سنوات ينتهي في صيف 2026. وكان اللاعب صاحب الـ 26 عاما قد انضم لنادي نيوكاسل في موسم 2019-2929 قادما من نيس الفرنسي.



وسبق لأهلي جدة أن ضم خلال الانتقالات الصيفية الجارية لاعبين عالميين أمثال الجزائري الدولي رياض محرز، البرازيلي فيرمينو، والحارس السنغالي إدوار مندي.