عقد مكتب المجلس اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون. وحضر الاجتماع نائب رئيس المجلس محمد المطير وأمين سر المجلس د.مبارك الطشه ومراقب مجلس الأمة د.محمد الحويلة ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية شعيب المويزري ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مهند الساير ورئيس لجنة الأولويات عبدالله فهاد وأمين عام مجلس الأمة خالد بوصليب ورئيس قسم مكتب المجلس د.حنان الدغيشم.



واستعرض مكتب المجلس بعض المخالفات الإدارية في الأمانة العامة وتوصيات لجان التحقيق بشأنها، واتخذ المكتب بعض القرارات الإدارية التصحيحية بهذا الخصوص.



واعتمد المكتب مشروع ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 2024 /2025.