طالب النائب هاني شمس الحكومة بضرورة استغلال فترة العطلة البرلمانية والعمل على ترتيب أوراقها بالتنسيق مع النواب حتى تأتي في دور الانعقاد المقبل جاهزة لكثير من القضايا التي يحتاج اليها الوطن والمواطنون وفق رؤية واضحة. وقال شمس في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن من أهم هذه الأمور والقضايا والتي تعد من أولويات النواب، قضايا تحسين معيشة المواطن التي تم طرحها في الحملات الانتخابية وفي الدواوين وفي كل مكان. وأكد شمس أن جميع النواب يتبنون هذا الجانب، مشيرا إلى أن «وجودنا اليوم بين الناس لنتلمس حاجتهم في تحسين المستوى المعيشي لهم». وأوضح شمس أنه يجب على الحكومة توازيا مع تحسين معيشة المواطن أن تعمل على ضبط الأسعار ويكون لديها رقابة صارمة كي يستفيد المواطن، وحتى لا تذهب هذه الزيادات إلى جيوب التجار. ولفت إلى أنه من الضروري أن يكون لدى الحكومة دراسة وافية في هذا الشأن وألا تأتي في بداية دور الانعقاد لتطلب فترة للدراسة، مشيرا إلى أن الفرصة مواتية لها في فترة الهدوء في الإجازة الصيفية.



وأشار شمس إلى أن من ضمن الأولويات أيضا زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين وباقي الشرائح بنسب معينة، وتعديل رواتب الموظفين والتي مضى عليها أكثر من 10 سنوات من دون زيادات تذكر، وأيضا متلقي المساعدات الاجتماعية، ومكافأة الطلبة في الداخل وعلاوة الأولاد والعلاوة الاجتماعية. وأضاف انه يجب أيضا زيادة بدل غلاء المعيشة وبدل الإيجار ومخصصات العلاج بالخارج خصوصا في ظل التضخم العالمي، مطالبا بضرورة ربط الزيادة السنوية مع معدلات التضخم العالمية والكويت تحديدا.



ولفت شمس إلى أن البعض يتهمون النواب بأنهم يطالبون بمطالب شعبية تسبب هدرا للمال العام، مضيفا: «لكن عليهم أن يسألوا أنفسهم هل هذه الزيادات مستحقة أم لا؟ وهل يوجد تضخم أم لا؟ وهل لدى الكثير من المواطنين عجز في أن يعيشوا حياة كريمة أم لا». وأشار إلى أن النطق السامي تضمن التوجه إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مؤكدا أنها قضية ينبغي أن تكون من ضمن الأولويات كونها قضية مستحقة ومهمة وأساسية.



ودعا الحكومة إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل وتنمية الإيرادات وخفض المصروفات وإيقاف الهدر في الميزانية، وذلك كي تستطيع توفير الأموال وعدم الضغط على الميزانية العامة. وقال شمس إنه بعد الانتخابات بيومين، تم إطلاق مبادرة بتأجيل الإجازة الصيفية أو تقليل مدتها حتى يتمكن النواب من تحقيق إنجاز للمواطنين خصوصا فيما تم الاتفاق حوله.



وأضاف ان «النواب قاموا بالتنسيق بينهم ومع الحكومة وتم الاتفاق على 4 قوانين وتم الانتهاء من 3 منها والباقي قانون واحد سوف يتم الانتهاء منه خلال اليومين القادمين، وبذلك نكون أوفينا بما وعدنا به أبناء الشعب».