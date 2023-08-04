دارين العلي



أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء أن وزارة المالية حددت مبلغا إجماليا قدره 719 مليون دينار كإيرادات تقديرية تحققها الوزارة خلال السنة المالية الحالية بزيادة تقدر بـ 163 مليون دينار بنسبة 29% مقارنة بما تم تقديره السنة المالية الماضية والتي تقدر بـ 555.693 مليون دينار.



وقالت المصادر إن هذه المبالغ نظير تحصيل الوزارة لقيم استهلاك الكهرباء والماء وإيصال التيار الكهربائي لمساكن جديدة ورسوم أخرى خلال السنة المالية الحالية، مبينة أن هذا المبلغ المقدر يضع الكهرباء في صدارة الجهات الحكومية التي تحقق إيرادات غير نفطية إلى جانب الجهات الحكومية الخدمية الأخرى، إذ بلغت النسبة المئوية لمشاركة الكهرباء بتحقيق إيرادات سنوية بالنسبة لإجمالي الإيرادات غير النفطية نسبة 31%.



أضافت المصادر أن وزارة الكهرباء حققت خلال السنوات الأخيرة إيرادات فاقت النصف مليار دينار من خلال الآليات التي تطبقها لتحصيل مديونياتها والعدادات الذكية التي تم تركيبها بالإضافة إلى الإنذارات الدورية التي ترسلها للمتقاعسين عن السداد وتطوير وتحديث الآليات الرقمية ومنها التنسيق مع تطبيق سهل الحكومي والخدمات الأخرى التي توفرها من خلال التطبيق وموقع الوزارة الإلكتروني نفسه.



وفي سياق متصل، كشفت المصادر عن تخصيص مبلغ إجمالي قدره 740.969 مليون دينار ميزانية لتغطية بند تعويضات العاملين بالوزارة وقطاعاتها المختلفة خلال السنة المالية الحالية 2023/2024، موضحة أن هناك زيادة تقدر بـ142.043 مليون دينار اي بنسبة 24% مقارنة بالميزانية المخصصة لهذا البند خلال السنة المالية الماضية 2022/2023 والتي بلغت 598.926 مليون دينار.



وبينت المصادر أن بند تعويضات العاملين في الوزارة أو في أي جهة حكومية يتمثل في رواتب وبدلات ومكافأة وعلاوات الموظفين بالإضافة إلى التعيينات الجديدة التي تتم خلال أشهر الميزانية من خلال ديوان الخدمة المدنية المسؤول عن تنظيم عملية التعيينات في الجهات الحكومية وفقا لمتطلبات هذه الجهات وبالتنسيق معها عند وضع ميزانيتها السنوية.