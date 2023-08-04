أعلنت شركة مجموعة أسس القابضة عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الحالي، حيث حققت المجموعة 496 ألف دينار أرباحا بالربع الثاني لتغطي خسائر الربع الأول، وتحقق صافي ربح يبلغ 148.08 ألف دينار خلال النصف الأول من 2023 كاملا، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية لمساهمي الشركة 12.1 مليون دينار.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة أسس القابضة عبدالمحسن المشعان، في بيان صحافي، إنه بالمقارنة مع ذات الفترة من العام السابق نجد أن الأداء العام للشركة لفترة الستة أشهر الأولى من عام 2023 قد شهد تراجعا متأثرا بالتحديات والتقلبات المحلية والعالمية والأزمات المتتالية.



وأشار المشعان إلى أن هناك تحسنا ملحوظا في أداء الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث استطاعت الشركة تحقيق ربح من استثماراتها المحلية على الرغم من أن بورصة الكويت أنهت النصف الأول من هذا العام على تراجع في أداء مؤشراتها بشكل عام وذلك نتيجة عدة عوامل سلبية أثرت على أداء السوق وتوجهات المستثمرين.



وأضاف انه مع انحسار المحفزات الإيجابية تنامت مخاوف التراجع ومخاطر الركود وعدم اليقين ناهيك عن استمرار ارتفاع سعر الفائدة نتيجة التشدد في السياسة النقدية للبنوك الأميركية لكبح مستويات التضخم وسط استمرار تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، وبالإجمال فإن كل ما سبق خلق مناخا قلقا ومترقبا ومقيدا لطموح المستثمرين.



ولفت المشعان إلى أن سوق العقارات في الكويت شهد تراجعا بعدد الصفقات وقيمتها خلال فترة النصف الأول من عام 2023 بالمقارنة مع النصف الأول من العام السابق وذلك بحسب الإحصائيات نصف السنوية لإدارة التسجيل العقاري، وقد اتسم أداء الشركة من خلال ذراعها العقارية بالمستقر والثابت مع تواصل السعي نحو استهداف أفضل الفرص المتاحة.



وأوضح أن القيمة الدفترية لسهم الشركة لفترة الستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 بلغت 115 فلسا بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 114 فلسا للسهم، بزيادة قدرها فلس واحد للسهم بنسبة 0.88%، وبلغت ربحية السهم الواحد لفترة 1.41 فلس للسهم، بالمقارنة مع 3.44 فلوس للسهم بالنصف الأول من 2022، بتراجع 2.03 فلس للسهم الواحد.



وبلغ معدل الربح على الأصول لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 نسبة 0.8% وذلك بالمقارنة مع فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 حيث بلغ معدل الربح على الأصول لذات الفترة من العام الماضي نسبة 1.8% أي بتراجع قدره (1)%.



وبلغ معدل الربح على حقوق الملكية للمساهمين خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 نسبة 1.2% بالمقارنة مع فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 2.9% أي بتراجع قدره (1.7)%.