عبدالحميد الخطيب



في ذكرى يوم الغزو الغاشم الذي يوافق 2 أغسطس، أخذنا المخرج حمد النوري في رحلة عبر الزمن ليروي لنا قصة التحرير ولتخليد صمود أهل الكويت، لكن بأسلوب فريد يعد الأول من نوعه في تلفزيونات الخليج، وذلك من خلال تقديمه لفيلم قصير مدته 3 دقائق بالذكاء الاصطناعي.



وفي تصريح لـ «الأنباء» قال حمد: دائما في وزارة الاعلام نبحث عن كل ما هو الجديد، وهذه الفترة هناك طفرة في موضوع «الذكاء الاصطناعي»، فجاءتني فكرة أن اقدم عملا فنيا يستغل هذا المجال، «ومن العيد وأنا شغال شلون نسوي دمج بين الذكاء الاصطناعي والفن؟ وكيف نسخره لكي نصنع منه أفلاما ومسلسلات؟».



وتابع: طرحت الفكرة على المسؤولين في تلفزيون الكويت، وطلبوا مني ان اقدم فيلما من ثلاث دقائق، وحاولنا قدر الاستطاعة الا يكون هناك اي تدخل بشري فيه، وقمنا برسم 137 لوحة تعبيرية وحركناها بإتقان، لتروي قصة التحرير وصمود أهل الكويت، من دون أي لغة (لم يتضمن الفيلم اللغة العربية أو الانجليزية أو غيرهما) لتصل إلى قلوب جميع البشر.



وختم حمد تصريحه لـ «الأنباء» قائلا: اشكر المسؤولين في وزارة الاعلام وتلفزيون الكويت على دعمهم اللامحدود لكل الافكار التي تدفع الى تطور الاعلام والفن الكويتي، مستدركا: لقد قدمنا هذا الفيلم حتى نكون سباقين، فهذا تقريبا هو أول إنتاج إعلامي كامل بالذكاء الاصطناعي من الصفر دون تدخل بشري في التلفزيونات بالمنطقة.