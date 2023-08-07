وجه النائب مهند الساير سؤالاً الى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبه جاء كالتالي:



نص السؤال:



لما كان الجهاز المركزي للمناقصات العامة أحد اهم الأجهزة الرقابية والإجرائية الخاصة بطرح وترسية المناقصات الحكومية، ويقع على عاتق مجلس ادارته مهام كثيرة يترتب عليها حماية المال العام من التبديد من جهة وتوفير افضل الخدمات بجودة عالية من جهة اخرى.



ورغم هذه الأهمية إلا ان شواغر مجلس ادارة هذا الجهاز مازالت مستمرة منذ ما يزيد على سنة، مما يترتب عليه عدم دراسة قراراته بشكل متأن وفني ويفوت على المال العام فرص تنوع الآراء وحمايته.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - منذ متى ومنصبا رئيس مجلس ادارة الجهاز ونائبه شاغران؟



2 - صورة ضوئية عن اي قرارات صدرت بشأن تعيين او ندب او تكليف او قبول استقالة اعضاء مجلس ادارة الجهاز من يناير 2021 الى الآن؟



3 - هيكل تشكيل مجلس ادارة الجهاز، وعدد المناصب التي مازالت شاغرة في مجلس الادارة.



4 - كيفية الدعوة لاجتماعات مجلس ادارة الجهاز في ظل عدم وجود رئيس ونائب للرئيس.



5 - هل تمت مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع بشأن الوضع القانوني لقرارات مجلس ادارة الجهاز في ظل هذا النقص؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من المخاطبة والرد - إن وجد.



6 - عدد القرارات التي صوبتها لجنة التظلمات منذ يناير 2021 الى الآن، ونسبة هذه التظلمات المقبولة من اجمالي التظلمات.



7 - عدد الاجتماعات العادية والاجتماعات غير العادية التي عقدها مجلس إدارة الجهاز من يناير 2021.



8 - هل صدر قرار من قبلكم بشأن تكليف رئيس مجلس إدارة الجهاز او نائب الرئيس او اي من اعضاء الجهاز؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن القرارات.



9 - هل طلب رأي الفتوى والتشريع بشأن قرارات الندب أو التكليف في مجلس ادارة الجهاز؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الطلب والرد - إن وجد.