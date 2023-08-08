استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق، سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى البلاد د.مانيليسي جينجي، يرافقه المساعد الإعلامي والتجاري بالسفارة أيمن الأخرس.



وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الصحافي والإعلامي بين «الأنباء» وسفارة جنوب أفريقيا، لاسيما في القضايا التي تهم أبناء البلدين.



كما تضمن اللقاء أحاديث ودية حول بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وأكد السفير د.مانيليسي جينجي، خلال اللقاء، أهمية دور الصحافة والإعلام في نشر الوعي لدى الرأي العام، مشيرا إلى أن الصحافة في جنوب أفريقيا تلعب دورا كبيرا في التوعية بمختلف القضايا السياسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والرياضية وغيرها من القضايا التي تهم المواطنين.



حضر اللقاء نائب رئيس التحرير الزميل عدنان خليفة الراشد.