وجه النائب فهد المسعود سؤالا الى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كالتالي: كثرت في الآونة الأخيرة بعض الانتقادات على وزارة الصحة. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل أعلن عن الوظائف الإشرافية في المكاتب الصحية بالخارج؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، كم كانت مدة الإعلان؟ كم عدد المتقدمين للوظائف الإشرافية؟



2 - عدد التظلمات المرفوعة من المديرين ورؤساء الأقسام، وهل صحيح أن عدد التظلمات وصل الى 175 تظلما فقط في قطاع الصيدلة؟



3 - هل دواء الضغط Prisoline متوافر في المستشفيات الحكومية أو المخازن أو المستودعات الطبية؟



4 - هل دواء شرب الاطفال الخاص بالصرع Trileptal متوافر في جميع المراكز؟



5 - هل الكريمات الخاصة بآلام العضلات والمفاصل بجميع أنواعها متوافرة بجميع المراكز؟



6 - عدد المرسلين للعلاج بالخارج منذ تاريخ توليك الحقيبة الوزارية وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع تزويدي بكل المستندات ذات الصلة.



7 - ما الأمراض التي منحت الموافقة لإرسالها؟ وهل هي مطابقة للوائح الابتعاث للعلاج؟



8 - عدد الوظائف الإشرافية في وزارة الصحة وأسماء ومناصب من تولى هذه الوظائف سواء بالوكالة أو الندب.



9 - نمى الى علمي شراء ملايين الطرود من الكمامات بما يقارب 7 ملايين كرتون، هل هذا صحيح؟ اذا كانت الإجابة بصحته ما الأسباب؟



10 - أُجبر مهندس المعدات الطبية - الذي يشغل حاليا منصب وكيل - على تسلم لقاح موديرنا وإعدام اللقاح فيما بعد؟ في حال كانت هذه المعلومة صحيحة، يرجى تزويدي بالأسباب.