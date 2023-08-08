عزز نابولي، المتوج الموسم الماضي بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 1990، دفاعه بضم البرازيلي الشاب ناتان قادما من ريد بول براغانتينو في صفقة قدرت قيمتها بعشرة ملايين يورو.



ولم يفصح النادي الجنوبي عن مدة عقده مع البرازيلي البالغ 22 عاما والذي سيعوض رحيل الكوري الجنوبي مين-جاي كيم المنتقل الى بايرن ميونيخ الألماني مقابل 50 مليون يورو.



وبات ناتان ثالث القادمين الى نابولي هذا الصيف بعد المهاجمين جاكومو راسبادوري (من ساسوولو) والأرجنتيني جيوفاني سيميوني الذي وقع نهائيا من هيلاس فيرونا بعدما لعب الموسم الماضي مع الفريق الجنوبي على سبيل الإعارة.



ودافع ناتان عن ألوان براغانتينو منذ مارس 2021، أولا على سبيل الإعارة من فلامنغو الذي توج معه لقب الدوري عام 2020، قبل التعاقد معه نهائيا في يناير 2022.



ويبدأ نابولي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي في 19 أغسطس ضد فروزينوني.