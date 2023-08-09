تستخدم بدلاً من التصليح بواسطة المسامير المعدنية كما كان متبعاً من قبل تقليلاً للأعراض الجانبية

عبدالكريم العبدالله



أعلن رئيس قسم العظام في مستشفى العدان د.أحمد الشمري عن استخدام آلية «الرباط الصناعي المشدود» لإصلاح كسر عظمة «الشظية» وقطع بالرباط الواصل بين عظمتي الشظية والقصبة، مشيرا إلى أنها تقنية جديدة هي الأولى من نوعها على مستوى الكويت.



وذكر د.الشمري في تصريح لـ الأنباء» أن هذه التقنية تستخدم بدلا من التصليح بواسطة المسامير المعدنية، كما كان متبعا من قبل مما يقلل من الأعراض الجانبية لاستخدام التقنية السابقة، وكذلك الحاجة لإجراء جراحة أخرى لرفع المسامير بعد 6 أسابيع.



وأفاد بأن التقنية الجديدة من شأنها سرعة ومساعدة المريض على تأهيله لممارسة حياته الطبيعية بشكل أفضل.



ولفت إلى أن التقنية الجديدة تم العمل بها لمريض كان من خلال نخبة من أطباء القسم بإشرافه، وتكللت بنجاح ولله الحمد. وأشار د.الشمري إلى أن قسم الجراحة بمستشفى العدان حريص كل الحرص على استخدام أحدث التقنيات الجراحية للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة في القسم.